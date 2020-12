Revelan más detalles de la muerte de Adan Manuel, el niño de California que se disparó estando en clases en línea

Adan Manuel Llanos era el nombre del niño de 11 años que murió el pasado martes 2 de diciembre en California tras dispararse en la cabeza mientras estaba en sus clases en línea del colegio Woodbridge Elementary School.

Según información difundida por el Departamento del Sheriff del condado de San Joaquín el incidente ocurrió poco después de las 11 de la mañana en la residencia del pequeño ubicada en la cuadra 300 de Sterling Street de Woodbridge, muy cercano a la ciudad de Lodi en la zona centro de California.

El joven se habría disparado con un arma de fuego mientras estaba en clases, pero tenía su cámara y su micrófono apagados cuando lo hizo, según la Policía.

Depressed about the lack of social interaction with others, a California boy, 11, shoots himself dead during a Zoom class.

And who’s to blame? Democratic Governor’s whose own children go to private schools. ⁦@MorningAnswer⁩ ⁦@DanProft⁩ https://t.co/WMo0njsWzr

— Amy Jacobson (@AmyJacobson) December 4, 2020