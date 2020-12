Un incendio al sur de Los Ángeles obliga a evacuar unas 25.000 personas

Un incendio de rápido movimiento en el sur de Los Ángeles ha quemado casi 3,000 hectáreas en las últimas horas, provocando la evacuación de unas 25,000 personas, según lo que informaron este viernes las autoridades de California.

El fuego, situado a unos 60 kilómetros al sur de L.A., cerca de Santa Ana, fue alimentado por los fuertes vientos que se presentan en el sur de California por el fenómeno que lleva el mismo nombre de la ciudad (Vientos de Santa Ana) y ayudó a cuadriplicar su tamaño en pocas horas.

En un comunicado, el Departamento de Protección contra Incendios de California (CalFire) explicó que los esfuerzos de los cuerpos de bomberos lograron contener el fuego en un 10% y reducir su tamaño hasta las 2,590 hectáreas.

Durante esos trabajos de extinción del incendio, dos bomberos fueron heridos y trasladados a un hospital cercano.

“Estamos en el proceso de verificar el alcance del daño”, escribió la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange en Twitter.

Near hurricane level winds are impacting Southern CA leading to an increase in wildfire activity. Although temperatures are decreasing this serves as reminder that wildfire danger is not over. Take the time to prepare you and your family! Learn more at https://t.co/sWZPp02O9t. pic.twitter.com/mt02xdzAK6

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) December 3, 2020