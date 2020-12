Ninel Conde reta a Giovanni Medina para que la deje ver a su hijo en Navidad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La tarde del pasado viernes se llevó a cabo una nueva audiencia por la custodia de Emmanuel, hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina, sin embargo, una vez más las leyes le dieron la espalda a la cantante, quien aseguró sentirse frustrada por la respuesta del juez a cargo.

A su salida del juzgado en el reclusorio Oriente de La Ciudad de México, la estrella de televisión compartió con los medios de comunicación que una vez más recibió una respuesta negativa por parte de las autoridades, quienes rechazaron la demanda por violencia de género interpuesta en contra del padre de su hijo.

“Como mujer me siento bastante frustrada porque, bueno, uno tiene que respetar las decisiones, pero a mi punto muy humilde de vista, el señor juez no consideró la perspectiva de género“, comentó ante las cámaras de Ventaneando.

Ante la negativa, Conde y su equipo legal ya preparan la apelación de esta demanda, y está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que más mujeres siegan siendo víctimas de violencia, haciendo referencia al caso de la mexicana Abril Pérez, quien fue asesinada por su esposo: “Se va a apelar porque tenemos elementos suficientes y no nada más por mí, sino por todas las mujeres que sufrimos este tipo de violencia. No quiero ser una Abril más que no le creyeron y después terminó muerta“, añadió la actriz.

Asimismo, reveló que existen demasiadas inconsistencias ya que un periodista se puso en contacto con ella horas antes de la audiencia y le hizo saber que Giovanni Medina ya cantaba la victoria sobre el caso.

“El juez dijo muy claramente no estoy diciendo que no existe un delito, lo que estoy diciendo es que necesito más elementos que prueben el hecho“, dijo en medio de la indignación, pues de acuerdo a su experiencia, “es necesario tener las heridas frescas o venir medio muerta“.

Antes de finalizar la entrevista, la actriz invitó a Giovanni Medina que le permita ver a su hijo en Navidad, ya que solo pretende abrazarlo y darle un regalo, además le pidió no escudarse en lo que digan las autoridades ya que a partir del 7 de diciembre los juzgados permanecerán cerrados por vacaciones.

“Te reto a ti y a cualquiera de los medios que me quiera apoyar, que me deje ver a mi hijo físicamente abrazarlo, me hago la prueba de COVID, hago lo que tú quieras dentro de los estándares de derecho y de ser una persona que no permita más violencia y que mi hijo pueda ver a su hermana, pueda ver sus tíos, que pueda ver a su madre. Apelo a tu buena conducta y a la buena persona que eres“, sentenció.