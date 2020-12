Giovanni Medina responde si dejará que Ninel Conde se reencuentre con su hijo en Navidad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La batalla entre Ninel Conde y Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel continúa, por lo que al término de la audiencia que se llevó a cabo el pasado viernes, 4 de diciembre, el empresario habló sobre la denuncia que existe en su contra por violencia intrafamiliar.

La ex pareja sentimental de la cantante confirmó en el programa Ventanenado la resolución que dio del juez a cargo fue totalmente a su favor, ya que no existen elementos suficientes para comenzar un juicio, debido a que la cantante y su equipo legal no lograron comprobar dicha acusación.

“La resolución fue que en efecto no existen elementos para iniciar un juicio en el que presuntamente yo haya cometido violencia en contra de la mamá de mi hijo. La realidad es que la mamá de mi hijo llegó únicamente con su dicho, ese es todo el sustento que tenía, no había una sola prueba y no estoy exagerando ni hablando“, comentó el empresario, y reiteró que el juez determinó que no existe ningún tipo de delito que llevar a proceso, razón por la cual se encontraba con muchos sentimientos encontrados.

Cuando se le cuestionó sobre la petición que hizo “El Bombón Asesino” para que le permita ver a su hijo en Navidad, Medina dejó entre ver que no accederá a tal solicitud, ya que la última vez que madre e hijo se encontraron, ella aprovechó la situación para iniciar la denuncia en su contra.

“Yo pondré todo de mi parte para que mi hijo lleve la mejor convivencia con su mamá. La última vez que yo le abrí las puertas de mi casa a la mamá de mi hijo se originó esta denuncia. La verdad es que uno queda tocado, yo pasé momentos terriblez a raíz de esta denuncia“, añadió.