Extensión del Metro de Los Ángeles que conectará con el LAX está más cerca de ser una realidad

Los días para que una nueva opción de transporte público esté disponible para viajar hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) son cada vez menos, ya que la agencia de transporte avanza rápidamente en los trabajos de construcción del proyecto.

El tren del Metro de Los Ángeles que conectará el actual sistema de transporte con la terminal aérea hizo su primer recorrido a través de los rieles de Crenshaw Boulevard. De acuerdo con Metro, desde mediados del año 1950 no circulaba un tren por esa importante avenida de la ciudad.

Train testing on the Crenshaw/LAX Transit Project. This is the first time a train has run down Crenshaw Boulevard since the streetcars stopped running in the mid-1950s. Learn more about the project at https://t.co/jWQb5IXPXy pic.twitter.com/9wo79JegEo

— LA Metro (@metrolosangeles) December 7, 2020