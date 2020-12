Simpatizantes hispanos de Trump propinan golpiza a tres hombres en Santa Ana, California

El pasado domingo un grupo de personas hispanas que se manifestaban en apoyo al presidente Donald Trump en la ciudad de Santa Ana, al sur de California terminó envuelta en una golpiza de la cual salieron aparentemente sin cargos.

El altercado entre el grupo de simpatizantes del presidente, en el cual habían varios hispanos, y otros tres hombres empezó de forma desconocida pero un video difundido en redes sociales mostró el momento exacto de la golpiza que reciben los hombres hasta la intervención de la Policía.

Tras una pequeña revuelta al inicio, los tres hombres, a los que la multitud calificó como “cholos” en la grabación, empezaron a retirarse pero varios simpatizantes del Trump arremetieron contra dos de ellos nuevamente en grupo.

La Policía de Santa Ana respondió rápidamente a la escena, pero al llegar arrestaron a los hombres que habían sido golpeados y estaban claramente heridos. Uno de ellos incluso estaba sangrando. sin embargo, los agresores que fueron plenamente identificados por testigos se fueron del lugar y no arrestaron a ningún otra persona involucrada en el incidente.

En una parte del video una mujer asegura haberle pegado a uno de los hombres con el bastión de su bandera porque “intentó robarla”, según lo que declaró.

This a teacher at the Santa Ana district who was seen at a trump rally on 12/6/20 she was seen hitting a guy with the pole she’s carrying in this video, she’s an elementary school teacher teaching at Heninger elementary, she works with many Hispanic pic.twitter.com/mI1Egya2OY

