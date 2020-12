Allanan la casa de la científica que denunció que Florida escondía datos de contagios del coronavirus

La policía allanó este lunes la casa de la ex científica de datos del Departamento de Salud de Florida, Rebekah Jones, según confirmó el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida después de que la mujer publicara un video del momento en el que varios agentes entraron en su domicilio.

Jones, que compartió las imágenes a través de sus redes sociales, ha criticado el manejo de la crisis del coronavirus en el estado de Florida desde que fue despedida. “A las 8:30am de esta mañana, la policía estatal entró en mi casa y se llevó todo mi hardware y mis aparatos tecnológicos. Tenían una orden judicial sobre mi computadora después de que el Departamento de Salud presentara una demanda. Me apuntaron con una pistola en la casa. Apuntaron con armas a mis hijos”.

1/

There will be no update today.

At 8:30 am this morning, state police came into my house and took all my hardware and tech.

They were serving a warrant on my computer after DOH filed a complaint.

They pointed a gun in my face. They pointed guns at my kids.. pic.twitter.com/DE2QfOmtPU

— Rebekah Jones (@GeoRebekah) December 7, 2020