Canelo Álvarez: “Gracias a Dios a mi peor enemigo lo tengo de mi lado”

Saúl “Canelo” Álvarez trabaja a todo tren para su esperado retorno al ring el 19 de diciembre contra el británico Callum Smith en San Antonio. El peleador mexicano dijo el martes estar con una “motivación inmensa” y lo demostró al publicar un video de su entrenamiento, en el que muestra una forma excepcional.

Dicho sea de paso, el entrenador Eddy Reynoso también presume gran forma en las sesiones de trabajo con “Canelo”.

“Siempre le he dicho a Eddy que el día que ya no ame lo que hago, o más bien que no lo disfrute, pues mejor me retiro, porque ya no sería lo mismo”, advirtió el pelirrojo en entrevista telefónica.

“Pero amo lo que hago, para cada una de mis peleas me motivo por alguna razón, y para esta llevo más de un año sin pelear y me siento muy motivado, con muchas ganas, con unas ganas inmensas de estar arriba del cuadrilátero y más porque voy con un rival de cuidado que es el mejor de las 168 libras”, explicó

¿Quién es el peor enemigo de “Canelo” Álvarez? La mayor estrella del boxeo mundial respondió así:

“Se podría decir que yo mismo soy mi peor enemigo. Si ya no me gustara, o más bien si no me dedicara cien por ciento al boxeo, sería mi peor enemigo, pero gracias a Dios a mi peor enemigo lo tengo de mi lado”.

Al comentar sobre su acondicionamiento físico luego de que no ha peleado desde el 2 de noviembre de 2019, el tapatío fue sincero: “Toda mi vida lo he hecho y cuando me meto a entrenar yo siempre digo: Si voy al gimnasio es porque voy a ir entrenar bien, no voy a ir a hacerme güey nada más. Obviamente me divierto en mis días libres, pero me gusta estar entrenando”.

La pelea en el Alamodome será el primer paso de “Canelo” en su objetivo expreso a corto plazo de ganar todos los títulos de las 168 libras (peso supermediano). La pelea contra Smith será transmitida en Estados Unidos vía “streaming” por DAZN, que por cierto dio a conocer un poster oficial.

