General Motors pondrá muy pronto en circulación a taxis sin conductores en la ciudad de San Francisco

Este miércoles el fabricante de autos americano General Motors (GM), anunció que muy pronto pondrá en circulación a vehículos autónomos que son capaces de brindar el servicio de taxi pero sin conductor en la ciudad de San Francisco.

A través de la marca de coches autónomos Cruise, la cual GM adquirió en el año 2016, la compañía planea poner en circulación al menos cinco de estos autos sin conductores para empezar las pruebas hacia un modelo de negocio innovador sin conductores.

“Están presenciando una tecnología de autos autónomos pasar de la fase de desarrollo para empezar el camino hacia un producto comercial real”, aseguró Dan Amman CEO de Cruise este miércoles al presentar el plan de la compañía, de acuerdo a información publicada por el Daily Breeze.

Pero a pesar de que los reguladores de California recientemente aprobaron nuevas reglas para regular los servicios de autos autónomos que se están desarrollando en el estado, la compañía busca ser cautelosa e introducir este pequeño lote de vehículos como prueba piloto y que en principio dará servicio a empleados de GM.

Cruise ha invertido los últimos cinco años en mejorar su sistema de navegación sin conductor, recorriendo más de 2 millones de millas en el proceso. El pasado mes de octubre, el DMV de California le dio autorización para remover a los conductores de emergencia que les había impuesto durante el desarrollo de la tecnología.

Cars with no drivers behind the wheel — not even backup drivers — are now on the streets of San Francisco. https://t.co/QNXFdomL0u

— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) December 9, 2020