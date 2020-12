Disparan a un amigo de Chris Brown tras salir de una fiesta en Miami

Un nuevo tiroteo en Miami Beach. Esta vez involucra a un popular rapero estadounidense que resultó herido tras salir de una fiesta en Miami Beach durante la madrugada del jueves.

Se trata de Zoey Dollaz, aunque su verdadero nombre es Elvis Milford. El joven, de 30 años, recibió un disparo mientras conducía por la autopista Julia Tuttle Causeway, según confirmaron fuentes de su entorno a algunos medios locales.

Te puede interesar: Un joven da una paliza a un anciano que intentaba cruzar una calle de Miami Beach

According to reports, #ZoeyDollaz was shot multiple times while entering the strip club Booby Trap on The River in #Miami last night. He is said to be in stable condition. We wish him a speedy recovery. 🙏 @ZoeyDollaz pic.twitter.com/CSqnM5Ty3X

— WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) December 10, 2020