Nacho Mendoza le escribe carta abierta de amor a su pareja Melany Mille

Después de un año de controversia, peleas por las redes sociales, insultos, defensas, ocultar y luego confirmar. Nacho Mendoza pareciera estar en tregua y, a través de su cuenta de Instagram, vuelve a compartir algo muy, pero muy personal, como lo hacía en el pasado.

Sí, con una extensa carta en donde hace un resumen de la relación que los llevó a enamorarse y tener una hija, Mya, La Criatura le desea un feliz cumpleaños a su actual pareja, Melany Mille.

La carta en donde asegura que ella lo rescató de la oscuridad y lo salvó de renunciar a la música, y hasta lo acercó a su familia de sangre, viene acompañada con dos foros de Melany y Mya.

“Te dije que llegaría el momento en que la publicaría aunque te molestaras. Hoy celebro tu vida al máximo. Te agradezco por haber decidido acompañarme a través de una pantalla durante aquellos meses de tristeza y soledad que me pusieron al borde de un precipicio; fuiste tú quien me dio la mano y no me dejó caer aunque muchos te patearan injustamente por la espalda queriendo tumbarte a ti también.

Gracias por ser fuerte por los dos. Gracias por llegar para llenarme, no para drenarme. Gracias por llegar para sumarme, no para restarme. Gracias por hacer que me acercara más a mi familia de sangre y por detenerme al intentar reemplazar sus posiciones por lobos disfrazados de corderos con máscaras de “amigos”.

Hoy, gracias a ti, hablo más con mis hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, primas y primos, hablo más con mi mamá, quiero estar más con ellos también porque ahora sé que la palabra familia no es breve como lo inmediato sino extensa como nuestros orígenes.

Gracias por motivarme a seguir haciendo música justo cuando estaba decidido a renunciar. Gracias por escudarte en el amor ante la guerra campal de los creadores y consumidores de dramas y fantasías basadas en suposiciones que intentaron enlodar la sinceridad de tu proceder y pusieron en tela de juicio tus valores; por mí todos se pueden ir a la mismísima mierda pero gracias a ti, también aprendí a respirar y a entender que no se combate el odio con el odio y que el amor siempre será la mejor respuesta.

Gracias por exigirme respeto por las madres de mis hijos, eso me hace respetarte más. Gracias por no querer cortar mis sueños, por no querer apoderarte de mi tiempo, de mi espacio y por querer dedicarme tanto espacio y tiempo tuyo. Gracias por esa hija tan maravillosa, tan hermosa, tan brillante, tan alegre, qué dimensión de regalo decidiste darme.

Podría extenderme como para hacer un libro pero terminaré el escrito dándote gracias por acercarme más a Dios y abrirme los ojos ante lo mágico de sus perfectas exigencias y ante la encantadora exactitud de sus acciones. Que Dios te bendiga mucho, Melany Mille. Feliz cumpleaños. No creo que haya mejor presente que puedas recibir este año que Mya. @millemelany”, concluyó.

¿A qué se refiere Nacho con los lobos disfrazados de cordero con máscara de ‘amigos’, que tomaron el lugar de su familia?… Por supuesto, Nacho, quien asegura que no le gusta que se metan en su vida, ni dar explicaciones, siempre deja la puerta abierta a la interpretación, en este caso en referencia a las personas que lo rodeaban y a su familia de este momento, su ahora ex esposa Inger Devera.

¿Por qué Inger? Pues personas cercanas a la ahora empresaria, nos cuentan que la familia de Nacho no la quería y que no tenían una buena relación con ella.

Lo cierto es que Nacho, aunque con sus venenos de por medio en el texto, parece estar viviendo su mejor momento… ¡Felicidades para ellos!