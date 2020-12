California lleva a Amazon a la corte para forzarlo a cooperar en investigación interna sobre protecciones contra el COVID

El estado de California ha decidido llevar a Amazon, el gigante de las ventas en línea, a la corte para obligarlo a cooperar con las autoridades del estado en una investigación interna que pondría bajo inspección las políticas que ha implementado la compañía para proteger a los empleados de contagiarse del coronavirus.

La demanda presentada por el Fiscal, Xavier Becerra busca obtener acceso completo para verificar que Amazon ha hecho todo lo posible por proteger a los trabajadores, en una nuevo intento de una investigación que lleva desarrollándose por meses.

.@Amazon has delayed responding adequately to our investigative requests long enough.



Time is of the essence.



We need to be able to pursue our work at the California Department of Justice to protect our essential workers.https://t.co/nLZtWnhSFp

— Attorney General Becerra (@AGBecerra) December 14, 2020