Una enfermera hispana se convierte en la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en California

La esperanza ha llegado a California, uno de los estados de Estados Unidos más afectados por la pandemia del coronavirus desde el pasado mes de febrero, y hoy una enfermera de Los Ángeles de origen hispano se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna en el estado.

Junto con una fotografía, el gobernador de California, Gavin Newsom anunció que la enfermera hispana de terapia intensiva, Helen Córdova fue la primera persona en recibir la vacuna contra el coronavirus en todo el estado, calificando al momento como histórico.

History made.

Helen Cordova, a nurse in an intensive care unit in LA, became one of the first Californians to get vaccinated today. pic.twitter.com/Ey4bR44aBl

