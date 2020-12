Matan a balazos a un angelino en San Bernardino. Hay otros tres heridos

Un hombre de Los Ángeles murió este sábado a tiros en San Bernardino y otros tres resultaron heridos de bala, según comunicó este domingo el Departamento de Policía de San Bernardino.

Keith Post, de 31 años, fue hallado en la calle con heridas de bala alrededor de la 1:14 de la mañana del sábado en la cuadra 900 de North Sierra Way. Los paramédicos certificaron su muerte en el lugar de los hechos, tal y como informó la Policía.

Please see the attached Press Release regarding an incident that occurred in San Bernardino. pic.twitter.com/FqIWP7otFh

— San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) December 14, 2020