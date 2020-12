Llega el primer lote de la vacuna del coronavirus a Los Ángeles

La noche del domingo un avión cargado de esperanza llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) casi a las 10 de la noche y traía consigo el primer lote de vacunas contra el coronavirus.

La semana en Los Ángeles empieza con entusiasmo luego de unos días con muchos nuevos casos reportados y en medio de una orden de confinamiento, pero como dijo el gobernador Gavin Newsom la semana pasada, “hay esperanza al final del túnel” en la ciudad que ha sido el epicentro de la enfermedad en el estado.

The first batch of COVID-19 vaccine has arrived in Los Angeles at LAX. This is a major milestone for science, our country and our community. Thank you to all those who made this delivery possible, and are part of the incredible effort to distribute vaccines around the world. pic.twitter.com/KUnjSFrTyS

— LAX Airport (@flyLAXairport) December 14, 2020