La diferencia de estaturas entre Canelo y Smith causa polémica

Este martes se vieron las caras por primera vez el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su retador, el británico Callum Smith y la diferencia de estaturas generó polémica y que es bastante notoria.

Canelo tuvo su primer careo con Smith y el pelirrojo se vio “chaparrito” con su 1.75 ante los 1.91 de Callum Smith lo que generó polémica y diversas reacciones.

THE FIRST FACE OFF 👀@Canelo vs @CallumSmith23 🔥

👑 WBA Super

👑 Ring Magazine

👑 WBC

World Super-Middleweight Titles on the line this Saturday! @DAZNBoxing #CaneloSmith pic.twitter.com/GyfF1E4Ynz

