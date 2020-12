Incrementa la durabilidad de tu sartén antiadherente

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Como su nombre lo indica, la belleza de una sartén antiadherente radica en que ¡la comida no se pega! ¿Cómo es posible? Un recubrimiento químico aplicado a la sartén de metal crea una superficie resbaladiza que permite que los alimentos se deslicen de inmediato.

El recubrimiento puede ser de teflón, también conocido como PTFE por su nombre químico (politetrafluoroetileno), aunque esa no es la única solución antiadherente. Como verás en las Calificaciones de Consumer Reports sobre las sartenes antiadherentes, algunas están recubiertas con un material que se conoce como acabado cerámico, pero que, en esencia, tiene un tratamiento con arena de playa. Las sartenes etiquetadas como “sin PTFE” en nuestras calificaciones a menudo tienen alguna variedad de este recubrimiento.

El PTFE no debe confundirse con el PFOA (ácido perfluorooctanoico), que la Agencia de Protección Ambiental pidió a los fabricantes que retiraran de sus utensilios de cocina para el 2015 por ser un posible carcinógeno. El PTFE se considera seguro siempre que se emplee en utensilios de cocina que no se sobrecalienten, lo que puede provocar la liberación de gases tóxicos.

“El PTFE en su forma sólida es inerte; es decir, no reacciona con los productos químicos”, explica Don Huber, director de seguridad de productos de Consumer Reports. “Si se ingieren, los copos de PTFE pueden pasar simplemente a través del tracto digestivo sin causar daños”.

Cualquiera que sea el recubrimiento que tenga tu sartén, la superficie comienza a deteriorarse con el tiempo, especialmente si no la tratas con cuidado. Eso significa tener en cuenta los utensilios que usas, el aceite con el que cocinas (si usaras uno) y, por supuesto, cómo limpias la sartén.

Esto es todo lo que necesitas saber para que tu sartén antiadherente dure.

Cómo cuidar una sartén antiadherente

Entonces, ¿qué cuidados adicionales necesita tu sartén antiadherente? Entrevistamos a los fabricantes y consultamos a nuestros expertos del laboratorio para contarte qué debes hacer para asegurarte de que puedas seguir cocinando huevos fritos impecables en tu sartén por muchos años. Si tu sartén no se puede canjear y estás buscando una nueva, consulta nuestras mejores opciones de sartenes a continuación o lee nuestra lista completa de Clasificaciones y recomendaciones de sartenes antiadherentes.

1. Evita los utensilios de metal. El metal puede raspar o estropear la superficie antiadherente, haciendo que la comida se pegue y dificultando la limpieza de la sartén. Y aunque el recubrimiento no es dañino si se ingiere, no querrás que se te peguen copos en la comida. Una vez que el recubrimiento de la sartén se dañe, tendrás que desecharla. Para evitar esto, puedes comprar utensilios de silicona, de plástico y de madera para usar en su lugar, ya que no dañarán tu sartén.

2. No las apiles. No apiles ni juntes las sartenes antiadherentes. El fondo de una sartén puede rayar la superficie de cocción de la otra. Calphalon, entre otras marcas, advierte a los consumidores de sus utensilios de cocina que apilar las sartenes o guardar las tapas entre ellas puede anular la garantía. Si no tienes espacio y no te queda otra opción más que apilar tus sartenes, coloca una agarradera, un paño de cocina o algo suave entre las sartenes para proteger la superficie de cocción.

3. Evita el aceite en aerosol. Los aerosoles para cocinar se queman a una temperatura más baja que la mantequilla o el aceite y pueden dejar una acumulación pegajosa en la sartén que es difícil de quitar. De hecho, Anolon señala en su manual del propietario que el uso de aceite en aerosol sobre una capa antiadherente anulará la garantía de la sartén. Si deseas rociar un poco de aceite en la sartén antes de cocinar, llena un pulverizador con tu aceite vegetal o de oliva preferido.

4. No calientes una sartén antiadherente cuando esté vacía. A diferencia de una sartén de hierro fundido que puede soportar altas temperaturas para dorar un bistec, calentar una sartén antiadherente vacía puede dañar el recubrimiento y acortar su vida útil, según T-Fal, un importante fabricante de sartenes antiadherentes.

5. No sumerjas una sartén caliente en agua. La regla de no sumergir nunca una sartén caliente en agua se aplica especialmente a las sartenes antiadherentes, que tienden a ser más livianas y más propensas a deformarse. Una vez que una sartén se deforma, ya no sirve, porque la sartén no hará el contacto adecuado con el quemador y no se calentará de manera uniforme. Como advierte Calphalon en sus manuales del propietario: deja que las sartenes se enfríen por completo antes de lavarlas.

6. No pongas una sartén antiadherente en el lavavajillas. (Incluso si indica que es apta para lavavajillas). Podemos afirmar que no todos los lavavajillas y detergentes para lavavajillas son iguales. Los detergentes fuertes y a altas temperaturas pueden dañar tanto la superficie antiadherente como el exterior de la sartén. “Cada lavavajillas y detergente es diferente”, dice Erin Fuchsen, portavoz de T-Fal, cuyas sartenes antiadherentes están etiquetadas como aptas para lavavajillas. “Si el lavavajillas usa una temperatura muy alta o los detergentes son fuertes, esto puede hacer que la superficie antiadherente se seque”.

7. Ten cuidado con cómo limpias tu sartén. Las sartenes antiadherentes se limpian tan fácilmente que ya no hacemos las pruebas de limpieza en el laboratorio. Evita las almohadillas o esponjas abrasivas que pueden rayar la superficie de la sartén. Todo lo que necesitas es una esponja simple, jabón y agua.

Pero tampoco hagas una limpieza superficial, dice RJ Manoni, director de comercio electrónico de Swiss Diamond. Si ves que se acumula aceite en la sartén, la compañía recomienda esparcir una pasta de bicarbonato de sodio y agua, dejarla reposar hasta por 24 horas y luego lavarla. La mayoría de las veces, eso restaura las propiedades antiadherentes. Además, procura no usar una servilleta de papel para limpiar. Podría dejar restos de comida que pueden quemarse y echar humo la próxima vez que uses la sartén, explica Manoni.

Sartenes antiadherentes estelares de las pruebas de CR

Si tu sartén está demasiado rayada y dañada para usarla, es hora de reemplazarla. Estas son cinco selecciones principales de las pruebas de Consumer Reports.

