Cómo saber si me llegó la menopausia: 5 señales clave

Aunque la menopausia puede identificarse a través de varios síntomas, hay algunos que son clave para conocer si la mujer ha alcanzado esta etapa natural. De hecho, existe un criterio médico que permite confirmarla: haber pasado 12 meses consecutivos sin menstruación.

A menos que la ausencia del periodo no se explica por otra causa, esa variación hormonal es lo que determina la llegada de la menopausia. Hasta que se cumple ese tiempo (12 meses), la mujer puede encontrarse en la perimenopausia, una transición hormonal que puede extenderse durante varios años.

En Estados Unidos, la edad promedio para llegar a la menopausia se sitúa alrededor de los 51 o 52 años, aunque puede ocurrir antes o después. Estas son cinco señales que conviene reconocer.

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Las 5 señales clave para conocer la llegada de la menopausia

1. Cambios e irregularidades en la menstruación

Una de las primeras señales suele aparecer en el ciclo menstrual. Los períodos pueden comenzar a adelantarse, retrasarse o presentarse con intervalos diferentes a los habituales.

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH), también pueden cambiar la duración y cantidad del sangrado: algunas mujeres experimentan menstruaciones más abundantes, mientras que otras tienen períodos más cortos o escasos. Incluso pueden pasar varios meses sin menstruar y después volver a sangrar.

Estos cambios suelen relacionarse con las fluctuaciones de estrógeno y progesterona durante la perimenopausia. Sin embargo, un sangrado muy abundante, entre períodos o después de las relaciones sexuales debe ser evaluado por un profesional.

2. Sofocos y sudores nocturnos

Los llamados bochornos son otra manifestación frecuente. Se caracterizan por una sensación repentina de calor que puede comenzar en el rostro, el cuello y el pecho, acompañada de enrojecimiento y sudoración.

Cuando ocurren durante la noche pueden provocar sudores intensos, interrumpir el descanso y obligar a cambiarse de ropa o sábanas.

Algunas mujeres los experimentan ocasionalmente, mientras que otras pueden tener varios episodios durante el día.

3. Dificultad para dormir

El insomnio también puede aparecer durante la transición menopáusica. Algunas mujeres tienen problemas para conciliar el sueño, se despiertan repetidamente o comienzan el día sintiéndose cansadas.

En ocasiones, la causa está relacionada con los sudores nocturnos y los sofocos. Cuando estos problemas afectan las actividades cotidianas, conviene comentarlos durante una consulta médica.

4. Cambios emocionales e irritabilidad

Las fluctuaciones hormonales pueden acompañarse de cambios en el estado de ánimo, mayor irritabilidad, ansiedad y episodios de tristeza.

No obstante, Mayo Clinic aclara que no todas las mujeres experimentan estas alteraciones ni tienen la misma intensidad. Además, factores como el estrés, las responsabilidades familiares y la falta de descanso pueden influir en el bienestar emocional.

5. Sequedad vaginal y molestias urinarias

La disminución de estrógeno puede provocar cambios en los tejidos vaginales y urinarios. Entre las manifestaciones más comunes están la sequedad, la irritación, la reducción de la lubricación y el dolor durante las relaciones sexuales.

También pueden aparecer mayor frecuencia urinaria, urgencia para orinar y una mayor predisposición a las infecciones urinarias.

Hay una advertencia importante: cualquier sangrado vaginal que aparezca después de completar los 12 meses sin menstruación debe ser evaluado por un médico, incluso si se trata de unas pocas gotas. Aunque no siempre indica una enfermedad grave, puede ser una señal de problemas que necesitan atención.

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