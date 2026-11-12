Señal molecular en la sangre ayuda a detectar el riesgo precoz de cáncer de ovario

Un equipo internacional liderado por investigadores del Hoag Family Cancer Institute, en California, ha identificado una señal molecular en la sangre capaz de revelar la presencia de lesiones precursoras del cáncer de ovario seroso de alto grado, la forma más frecuente y letal de esta enfermedad. El hallazgo, publicado el 10 de noviembre en la revista Nature Medicine, abre la puerta a un futuro análisis de sangre que permitiría identificar el riesgo años antes de que se forme un tumor detectable.

El cáncer de ovario suele diagnosticarse en fases avanzadas porque sus síntomas iniciales son poco específicos. La diferencia en el pronóstico es enorme: alrededor del 90% de las mujeres diagnosticadas en estadio I sobrevive cinco años o más, frente a cerca del 22% cuando la enfermedad se detecta en estadios III o IV. El principal marcador sanguíneo disponible, el CA-125, se introdujo en 1987 y solo aparece elevado en aproximadamente la mitad de los cánceres en fase temprana.

Muchos de estos tumores se originan en la trompa de Falopio como un carcinoma intraepitelial tubárico seroso (STIC, por sus siglas en inglés): un grupo microscópico de células anómalas, no invasivas, que ninguna técnica actual logra ver.

Tu-Stroma: la huella de una competencia celular

Los investigadores se centraron en un proceso biológico temprano conocido como competencia celular, en el que las células cancerosas debilitan al tejido sano vecino para abrirse espacio. De ese “duelo” surge Tu-Stroma, una molécula de ARN que se libera a la sangre y que el equipo encontró en niveles elevados tanto en mujeres con STIC como en pacientes con cáncer de ovario seroso de alto grado en etapa temprana.

El trabajo, desarrollado durante ocho años con muestras de sangre de varios países, se validó en un grupo independiente de mujeres. En esa cohorte, la prueba detectó el 92.3% de los casos de STIC y clasificó correctamente al 98.2% de las mujeres sanas. En simulaciones para población de alto riesgo, aproximadamente el 72% de los resultados positivos serían correctos, y un resultado negativo acertaría prácticamente siempre.

“El cáncer de ovario no comienza el día en que descubrimos un tumor”, afirmó el Dr. Rajan Gogna, director de Investigación Traslacional de Hoag y colíder del estudio.

La información es clave

El mayor beneficio potencial se perfila para las portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 o BRCA2. Hoy, muchas de ellas deben decidir si extirparse trompas y ovarios —a veces antes de completar su familia y con el costo de una menopausia precoz— basándose solo en su riesgo heredado, sin saber si existen lesiones precancerosas.

La Dra. Esha Madan, investigadora principal y colíder del trabajo, señaló que la prueba podría orientar esas decisiones y que su laboratorio ya explora estrategias para frenar la progresión de estas lesiones.

Próximos pasos

Los resultados se obtuvieron a partir de muestras recolectadas previamente, por lo que aún no constituyen una prueba de uso clínico. Hoag pondrá en marcha estudios prospectivos con mujeres con y sin riesgo genético elevado, a quienes se tomarán muestras a lo largo del tiempo para determinar con qué antelación aparece la señal, qué tan fiable es y si puede guiar decisiones médicas.

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