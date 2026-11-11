Sométete a una terapia de vibración de cuerpo entero y verás los beneficios

Diez minutos de pie sobre una plataforma pueden convertirse en un aliado para los músculos, el equilibrio y la circulación. Así lo propone la terapia de vibración de cuerpo entero, un método cada vez más presente en clínicas, centros de rehabilitación y gimnasios, que ya algunos especialistas invitan a conocer como parte de una rutina de salud integral.

¿En qué consiste? La persona se coloca de pie, sentada o en distintas posturas sobre una plataforma que vibra a frecuencias que suelen ir de 20 a 50 ciclos por segundo. Esa vibración provoca contracciones musculares reflejas y continuas: el cuerpo trabaja para estabilizarse decenas de veces por segundo, sin necesidad de cargar pesos ni someter las articulaciones a impactos. Las sesiones son breves, por lo general de 10 a 20 minutos, entre dos y tres veces por semana.

Beneficios respaldados por la investigación

Diversos estudios científicos han observado efectos positivos, especialmente cuando la terapia se combina con ejercicio y se aplica bajo supervisión profesional:

Fuerza y potencia muscular , con resultados notables en adultos mayores y personas sedentarias.

, con resultados notables en adultos mayores y personas sedentarias. Mejor equilibrio y control postural , lo que contribuye a reducir el riesgo de caídas.

, lo que contribuye a reducir el riesgo de caídas. Estímulo de la circulación sanguínea en las extremidades.

en las extremidades. Apoyo a la salud ósea , con efectos modestos sobre la densidad mineral en algunos grupos, como mujeres posmenopáusicas.

, con efectos modestos sobre la densidad mineral en algunos grupos, como mujeres posmenopáusicas. Mayor flexibilidad y movilidad , útil como calentamiento o recuperación.

, útil como calentamiento o recuperación. Complemento en la rehabilitación de lesiones y de ciertas condiciones neurológicas, por su bajo impacto articular.

Para el doctor Naresh Rao, médico deportivo de Sports Medicine at Chelsea, en Nueva York, la vibración es “una forma de fortalecer ciertos grupos musculares y mejorar la potencia”.

Dennis Dolny, investigador del John Worley Sports Medicine Center de la Universidad Estatal de Utah, apunta a otra ventaja: “Quizás el mayor potencial de la vibración de cuerpo entero es contribuir a una mayor flexibilidad articular”.

Expertos señalan que la vibración de cuerpo entero no sustituye la actividad física, pero sí la potencia. Es una herramienta especialmente valiosa para quienes, por edad, lesión o condición física, no pueden realizar ejercicios de alta intensidad, explican.

Precauciones antes de empezar

Conviene, eso sí, tener expectativas realistas. “La investigación respalda un nivel modesto de beneficios en contextos bastante específicos”, señala Brent Feland, profesor de Ciencias del Ejercicio de la Universidad Brigham Young.

Como cualquier intervención terapéutica, no es apta para todo el mundo. Los especialistas recomiendan una evaluación médica previa y evitarla, o hacerla solo con autorización médica, en casos de embarazo, marcapasos u otros implantes electrónicos, trombosis venosa profunda, epilepsia, cirugías o fracturas recientes, prótesis articulares recientes, hernias discales agudas, cálculos renales o biliares y problemas de retina.

Además, la frecuencia, la intensidad y la postura deben ajustarse a cada persona. Un profesional cualificado (fisioterapeuta, médico rehabilitador o entrenador certificado) es quien debe diseñar y supervisar el programa.

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