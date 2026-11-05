Medicamentos GLP-1 van más allá del control de peso: usuarios muestran menor riesgo de infarto y ACV

Un estudio presentado en las Sesiones Científicas 2026 de la Asociación Estadounidense del Corazón, que examinó a más de 256,000 adultos con obesidad y prediabetes, encontró que quienes recibieron medicamentos GLP-1 tuvieron mejores resultados que quienes tomaron metformina. Presentaron mayor probabilidad de normalizar la glucosa y menores riesgos de diabetes tipo 2, infarto, derrame cerebral, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular.

El hallazgo más destacado fue un riesgo de muerte por cualquier causa un 41% menor entre los usuarios de GLP-1. El investigador principal, Vinicius de Sousa Barzon Serra, MD, del Departamento de Medicina Cardiovascular de la Clínica Mayo en Scottsdale (Arizona), señaló a Newsweek que las diferencias observadas en salud cardiovascular y mortalidad podrían no explicarse únicamente por la pérdida de peso.

“El beneficio no se limitaba al nivel de azúcar en sangre. Se observó en casos de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca e incluso fibrilación auricular”, dijo Serra sobre los resultados.

Resultados alentadores, pero aún preliminares

El análisis comparó historiales médicos de pacientes que recibieron fármacos como semaglutida, tirzepatida, liraglutida y dulaglutida con los de quienes tomaron metformina. Al ser un estudio observacional, no demuestra que los medicamentos causaran las diferencias: otros factores, como el estado de salud o el acceso a atención médica, pudieron influir.

Los autores plantean que la prediabetes podría ser un momento oportuno para conversar sobre los GLP-1 con algunos pacientes, antes de que aparezca la diabetes tipo 2. También subrayan que la metformina sigue siendo una opción segura y de bajo costo, y que los cambios en el estilo de vida son fundamentales. Los resultados se presentaron en una conferencia y todavía no han sido revisados por pares ni publicados en una revista científica.

Cuánto tiempo hay que usarlos

Para los agonistas del receptor de GLP-1 (como semaglutida, liraglutida o dulaglutida), no hay un plazo fijo, pero la evidencia sugiere que una reducción del riesgo de infarto o ACV puede empezar a observarse en unos 3–6 meses en personas con alto riesgo cardiovascular, y el beneficio se hace más claro y consistente tras al menos 2 años de uso continuado.

Un estudio SELECT de Novo con semaglutida 2,4 mg. reveló que la reducción de eventos cardiovasculares mayores fue estadísticamente significativa desde los 3 meses; el beneficio en muerte cardiovascular y otras causas apareció hacia los 6 meses.

Efectos secundarios de los GLP-1

Por último, se debe tomar en cuenta que los efectos secundarios más comunes de los agonistas de GLP-1 son gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea y estreñimiento), especialmente al iniciar el tratamiento o aumentar la dosis. Además que pueden causar deshidratación e insuficiencia renal.

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