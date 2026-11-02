Conoce las nuevas directrices sobre los síntomas de la menopausia

Las nuevas pautas del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) destacan que los sofocos, los sudores nocturnos y los problemas de sueño pueden tratarse. Estas se emiten por vez primera tras doce años. El organismo anima a las pacientes a consultar con sus médicos y analizar las opciones disponibles.

Se sigue destacando la terapia hormonal como tratamiento preponderante. Para muchas mujeres con síntomas moderados o intensos, la terapia hormonal puede ser el tratamiento inicial más eficaz. Aunque no es adecuada para todas, la decisión debe considerar la edad y los antecedentes médicos de cada paciente.

“Nos encantaría que nuestras pacientes acudieran a sus ginecólogos obstetras para plantearles preguntas sobre la menopausia y que abogaran por recibir el tratamiento que necesitan”, dijo a Associated Press (AP) la Dra. Camille Clare, presidenta del grupo de obstetras y ginecólogos que actualizaron las pautas.

La terapia hormonal ocupa el sitial de honor

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) retiró advertencias destacadas de seguridad de varios tratamientos hormonales y aprobó nuevas etiquetas para algunos parches de estrógeno. Aunque algunas pacientes han informado dificultades para encontrar ciertas presentaciones, la agencia dijo que no prevé un riesgo inminente de escasez nacional.

El ACOG recomienda que las decisiones sobre la terapia hormonal se tomen de forma conjunta entre médicos y pacientes, teniendo en cuenta los beneficios y los riesgos según la edad y el historial médico de cada paciente.

Alternativas a las hormonas

Por otra parte, entre las opciones figuran medicamentos como fezolinetant y elinzanetant, además de ciertos antidepresivos. Las recomendaciones también respaldan intervenciones como terapia cognitivo-conductual, ejercicio, atención plena, hipnosis clínica y acupuntura, solas o combinadas con medicamentos.

“Las mujeres tienen opciones. Tienen muchas opciones, hormonales y no hormonales”, declaró a AP la doctora Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society. “No se les debería decir que no hay nada que se pueda hacer para aliviar sus síntomas. Porque, repito, tenemos evidencia de muchas cosas diferentes que pueden ayudar”.

Detalles de las nuevas pautas

Terapia hormonal:

La terapia hormonal menopáusica es la recomendación de primera línea para síntomas vasomotores de moderados a graves —sofocos, sudores nocturnos— y para las alteraciones del sueño relacionadas, en personas que puedan usar hormonas.

Para quienes tienen útero, se recomienda estrógeno más progestágeno; para quienes no lo tienen, puede usarse estrógeno solo, cuando no se necesita protección endometrial.

Si se elige esta terapia, ACOG recomienda iniciarla antes de los 60 años o dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia espontánea, en pacientes sin contraindicaciones.

La decisión debe tomarse de forma compartida entre paciente y médico, considerando síntomas, edad, antecedentes médicos, objetivos personales y riesgos basales de enfermedad cardiovascular, cáncer de mama y tromboembolia venosa.

No hay una regla única para suspenderla: la duración debe individualizarse según la evolución de los riesgos y una conversación periódica sobre beneficios y riesgos. Algunas personas pueden continuar después de los 60 años si tienen síntomas persistentes.

Opciones no hormonales:

Los antidepresivos ISRS o IRSN están fuertemente recomendados para sofocos, síntomas depresivos o ambos, especialmente cuando la persona no desea o no puede recibir terapia hormonal.

Los antagonistas de receptores de neuroquinina, como fezolinetant y elinzanetant, son nuevas opciones no hormonales para los síntomas vasomotores y el sueño relacionado.

La gabapentina puede considerarse para los sofocos cuando otros tratamientos no hormonales recomendados no funcionan o no se toleran.

Medidas sin medicamentos:

ACOG reconoce evidencia a favor de la terapia cognitivo-conductual, la atención plena (mindfulness), el ejercicio, la hipnosis clínica y la acupuntura para sofocos, sueño, ánimo y ansiedad.

Estas intervenciones pueden usarse solas, pero generalmente se plantean como complemento de la terapia hormonal u otros medicamentos.

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