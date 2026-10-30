FDA propone actualizar las normas nutricionales de las fórmulas infantiles

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció que propondrá una nueva norma que actualizará los requisitos nutricionales de las fórmulas infantiles, lo que sería la primera actualización importante de las normas sobre fórmulas infantiles en casi 30 años.

La propuesta revisaría los requisitos de vitaminas A y D, yodo y manganeso, y reafirmaría los de cloruro, potasio, selenio y sodio.

También actualizaría las unidades de medida de dos nutrientes y abriría consultas sobre ingredientes que hoy no son obligatorios, como ARA, DHA y L-carnitina.



Revisión en varias etapas

La FDA analizará más adelante otros nutrientes, posibles requisitos nuevos y fuentes de carbohidratos. La agencia recibirá comentarios del público antes de emitir una norma definitiva. La revisión forma parte de la iniciativa Operation Stork Speed y sería la primera actualización importante de estos estándares en casi 30 años.

“Los padres merecen tener plena confianza en cada biberón que le dan a su bebé”, declaró Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), en un comunicado. “Exigiremos a los fabricantes de fórmulas infantiles que cumplan con rigurosos estándares científicos y daremos prioridad a la salud de los bebés”.

¿Cómo se puede participar en la consulta?

Los padres y cuidadores suelen poder participar de una consulta pública presentando comentarios por escrito, completando encuestas en línea, asistiendo a audiencias o reuniones públicas y enviando sus aportes por correo electrónico o formularios oficiales. Lo importante es revisar la convocatoria específica, porque el canal y la fecha límite varían según la entidad convocante.

Comentarios en línea: muchas plataformas publican la propuesta o el borrador y permiten dejar opiniones directamente en la ficha correspondiente, a veces sin necesidad de registrarse.

Correo electrónico o formulario: la convocatoria suele indicar una dirección de correo o un formulario en el sitio web institucional para recibir opiniones, propuestas y observaciones.

Audiencias públicas: los padres pueden asistir presencial o virtualmente y expresar su opinión oralmente; también suelen aceptarse testimonios escritos.

Encuestas y grupos de discusión: algunas consultas ofrecen encuestas en línea o debates grupales dirigidos específicamente a padres, cuidadores o familiares.

Comentarios por escrito: si no pueden asistir a una reunión, generalmente pueden enviar su posición por escrito a la oficina responsable.

Pruebas detectaron pocos contaminantes

La agencia también informó que la mayoría de las muestras de fórmula analizadas presentaban niveles bajos o indetectables de contaminantes químicos. El secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que el Gobierno exigirá estándares científicos rigurosos para proteger la salud infantil.

Debate sobre los aceites sigue abierto

El texto recuerda que el año pasado el entonces comisionado de la FDA, Marty Makary, cuestionó el uso de aceites de semillas en fórmulas infantiles y los vinculó con la inflamación. Médicos consultados por ABC News sostuvieron que no son proinflamatorios y señalaron posibles beneficios para la glucosa, el colesterol y los triglicéridos.

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