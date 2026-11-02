Arrancó inscripción en el Obamacare 2027: quiénes son elegibles y las novedades

El período para contratar o cambiar de plan de la Ley de Cuidado de Salud Asequible u Obamacare para 2027 comenzó este 1 de noviembre. Las personas elegibles pueden inscribirse en HealthCare.gov o en el mercado estatal que les corresponda. Los residentes elegibles tienen hasta el 15 de enero de 2027 para hacerlo.

Como novedad, entre los principales cambios en el mercado de valores se incluyen la expiración de la asistencia financiera, el aumento de las tasas de interés, posibles retrasos al trabajar con un agente, nuevas restricciones para los inmigrantes y controles de inscripción más estrictos, recoge Associated Press (AP).

Es de destacar que la ayuda financiera, incluidos los créditos fiscales para las primas y las reducciones de los gastos compartidos, ahora está restringida para muchos grupos de personas que antes cumplían los requisitos.

Primas más altas y menos opciones

Aumentos de dos dígitos. Las primas de referencia subirán un promedio del 13%, según KFF. El alza llega tras la expiración de los créditos tributarios mejorados y el aumento de los costos de atención.

Aseguradoras en retirada. Once compañías anunciaron que dejarán el mercado en al menos un estado. Cigna se retirará de los 11 estados donde ofrecía planes individuales, lo que podría dejar a algunos condados con una sola opción.

Nuevas restricciones

Subsidios para menos inmigrantes legales. Desde 2027, los créditos tributarios y las reducciones de costos compartidos se limitarán a ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal. Otros podrán comprar cobertura, pero sin subsidios.

Más riesgo de reembolsos y pérdida de cobertura. Quienes reciban créditos anticipados por encima de lo que les corresponde deberán devolver el exceso al IRS. Además, la ley restringe el acceso a planes subsidiados para ciertas personas que pierdan Medicaid por no cumplir requisitos laborales.

Quiénes pueden inscribirse en el mercado ACA

En la popularmente conocida como Obamacare pueden inscribirse los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes con presencia legal en el país que no tengan acceso a cobertura pública, a través del Medicaid, Medicare o seguro militar, ni a un plan de salud laboral que cumpla los estándares mínimos de la ACA.

Los indocumentados no son elegibles para comprar cobertura en el mercado. Mientras que los jóvenes de hasta 26 años pueden permanecer en el plan de sus padres.

Aumentos y afectados

Las personas que se verán más afectadas por los nuevos aumentos son aquellas que no reúnen los requisitos para recibir una subvención.

“Puede que les sea posible o no permitirse mantener su cobertura el año que viene”, dijo a AP Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa ACA en KFF.

“Muchos de ellos ya se han pasado a los planes bronce, que son los más baratos”, acotó Cox.

Casi 20 millones de personas inscritas

En febrero, aproximadamente 19.2 millones de personas en Estados Unidos estaban inscritas activamente en planes de salud del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), según el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Observa AP que el número de inscritos aumentó durante la pandemia de COVID-19, cuando se implementaron subsidios mejorados a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense y la Ley de Reducción de la Inflación, ambas promulgadas por Biden.

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