¿Te crujen los huesos? Puede ser falta de vitamina D

Ese «crac» al levantarse de la silla, al subir escaleras o al estirar los dedos es una experiencia casi universal. En la mayoría de los casos no tiene importancia, pero los especialistas advierten que, si va acompañado de otros síntomas, puede ser una señal de que los huesos no están recibiendo lo que necesitan. Y uno de los nutrientes que con más frecuencia falta es la vitamina D.

La mayoría de los ruidos articulares se deben a pequeñas burbujas de gas que se liberan en el líquido que lubrica las articulaciones, o al deslizamiento de tendones y ligamentos sobre el hueso. Si no hay dolor, este fenómeno es benigno.

La situación cambia cuando el crujido se acompaña de dolor, inflamación, rigidez o pérdida de movilidad. En ese contexto, puede reflejar desgaste del cartílago o un hueso debilitado, y ahí la vitamina D cobra protagonismo.

Por qué la vitamina D es clave para los huesos

La vitamina D permite que el organismo absorba el calcio y el fósforo de los alimentos. Sin ella, aunque se consuman lácteos o vegetales ricos en calcio, el cuerpo no logra aprovecharlo bien. Con el tiempo, el déficit puede provocar huesos más blandos y frágiles (osteomalacia en adultos y raquitismo en niños), contribuir a la osteoporosis y aumentar el riesgo de caídas y fracturas.

Las señales que conviene vigilar incluyen:

Dolor sordo y persistente en huesos, sobre todo en la espalda baja, caderas o piernas.

Debilidad muscular o dificultad para levantarse o subir escaleras.

Cansancio frecuente sin causa aparente.

Calambres o espasmos musculares.

Crujidos acompañados de dolor o hinchazón.

Quienes tiene más riesgo

Aunque el cuerpo produce vitamina D con la exposición al sol, la deficiencia es común incluso en países soleados, porque gran parte de la población pasa la mayor parte del día en espacios cerrados. Tienen mayor riesgo los adultos mayores, las personas con piel oscura, con obesidad o con enfermedades que afectan la absorción intestinal, las mujeres embarazadas o en lactancia y quienes toman ciertos medicamentos de forma prolongada.

Qué hacer

El diagnóstico es sencillo: un análisis de sangre que mide la 25-hidroxivitamina D. Los expertos insisten en no automedicarse, ya que el exceso de suplementos puede elevar el calcio en sangre y causar problemas renales y cardíacos. Es el médico quien debe indicar si hace falta suplementar y en qué dosis.

Para mantener niveles adecuados se recomienda:

Sol con moderación: exposiciones breves de brazos y piernas varias veces por semana, evitando las horas de radiación más intensa.

exposiciones breves de brazos y piernas varias veces por semana, evitando las horas de radiación más intensa. Alimentación: pescados grasos como sardina, salmón o atún, yema de huevo, hígado y alimentos fortificados.

pescados grasos como sardina, salmón o atún, yema de huevo, hígado y alimentos fortificados. Actividad física: caminar y hacer ejercicios de fuerza ayuda a mantener huesos y músculos fuertes.

caminar y hacer ejercicios de fuerza ayuda a mantener huesos y músculos fuertes. Control médico: consultar si hay dolor óseo, debilidad o factores de riesgo.

Escuchar al cuerpo es el primer paso. Un crujido aislado no es motivo de alarma, pero si viene con dolor o cansancio, vale la pena hacerse un chequeo.

Sol con moderación: exposiciones breves de brazos y piernas varias veces por semana, evitando las horas de radiación más intensa.

exposiciones breves de brazos y piernas varias veces por semana, evitando las horas de radiación más intensa. Alimentación: pescados grasos como sardina, salmón o atún, yema de huevo, hígado y alimentos fortificados.

pescados grasos como sardina, salmón o atún, yema de huevo, hígado y alimentos fortificados. Actividad física: caminar y hacer ejercicios de fuerza ayuda a mantener huesos y músculos fuertes.

caminar y hacer ejercicios de fuerza ayuda a mantener huesos y músculos fuertes. Control médico: consultar si hay dolor óseo, debilidad o factores de riesgo.

Escuchar al cuerpo es el primer paso. Un crujido aislado no es motivo de alarma, pero si viene con dolor o cansancio, vale la pena hacerse un chequeo.

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