Sociedad Americana del Cáncer recomienda la prueba de PSA cada dos años desde los 50

La Sociedad Americana del Cáncer (ACS) publicó una guía actualizada para la detección temprana del cáncer de próstata que recomienda que los hombres de riesgo promedio, de entre 50 y 69 años, se realicen una prueba de antígeno prostático específico (PSA) cada dos años. La guía, publicada en la revista CA: A Cancer Journal for Clinicians, es su primera actualización sobre el tema en más de una década.

Desde 2010, la ACS no recomendaba el cribado rutinario con PSA, sino que pedía a médicos y pacientes conversar sobre beneficios y riesgos antes de decidir. La prueba había perdido terreno por su baja especificidad: muchos hombres terminaban sometidos a biopsias y tratamientos por tumores de crecimiento lento, o incluso sin tener cáncer. Ahora, según la organización, datos a largo plazo de estudios realizados principalmente en Europa muestran que el cribado cada dos años reduce la mortalidad por esta enfermedad.

“La prueba de PSA sigue siendo la piedra angular de la detección temprana del cáncer de próstata, y ahora tenemos evidencia más sólida de sus beneficios”, afirmó el Dr. Robert Smith, vicepresidente sénior de Ciencia de la Detección Temprana del Cáncer de la ACS.

Principales recomendaciones

Riesgo promedio: prueba de PSA cada dos años entre los 50 y los 69 años.

prueba de PSA cada dos años entre los 50 y los 69 años. Alto riesgo: los hombres negros y los hombres con un fuerte historial familiar (padre, hermano o hijo diagnosticado antes de los 65 años, o varios familiares de primer grado afectados) deben hacerse la prueba cada año entre los 45 y los 69.

los hombres negros y los hombres con un fuerte historial familiar (padre, hermano o hijo diagnosticado antes de los 65 años, o varios familiares de primer grado afectados) deben hacerse la prueba cada año entre los 45 y los 69. Un solo familiar de primer grado diagnosticado a los 65 años o más: prueba cada dos años desde los 45.

prueba cada dos años desde los 45. De 70 a 74 años: decisión individual junto con el médico; quienes continúen, cada dos años.

decisión individual junto con el médico; quienes continúen, cada dos años. 75 años o más: no se recomienda, salvo en hombres muy saludables de 75 a 79 años tras consultar con su médico.

Menos biopsias innecesarias

Para reducir el sobrediagnóstico, la guía establece que un PSA elevado (3,0 ng/mL o más entre los 45 y 69 años; 6,5 ng/mL o más entre los 70 y 74) debe repetirse en un plazo de entre dos semanas y tres meses. Si se confirma, se debe ofrecer una resonancia magnética o un biomarcador validado antes de decidir una biopsia.

Los cánceres de bajo riesgo deben manejarse inicialmente con vigilancia activa.

Una enfermedad de alto impacto

La ACS estima que en 2026 unos 333,830 hombres serán diagnosticados con cáncer de próstata en Estados Unidos y 36,320 morirán por esta causa, la segunda causa de muerte por cáncer en hombres en el país. Los hombres negros presentan una incidencia 67% mayor y casi el doble de mortalidad que los hombres blancos.

No todas las organizaciones coinciden. La Academia Americana de Médicos de Familia no recomienda el cribado con PSA, y el Colegio Americano de Médicos mantiene el enfoque de decisión compartida. Aun así, especialistas consultados por medios estadounidenses consideran que la nueva guía ofrece un enfoque equilibrado y que podría reforzar los argumentos para que los seguros cubran la prueba.

Cada hombre debe consultar con su médico su nivel de riesgo y el calendario de pruebas adecuado.

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