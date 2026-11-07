Estudio revela que un análisis de sangre supera a las heces para identificar enfermedades del intestino

Un análisis de sangre podría ofrecer una imagen más informativa de las enfermedades relacionadas con el intestino que la tradicional muestra de heces. Así lo sugiere una investigación publicada en QJM: An International Journal of Medicine, de Oxford University Press, centrada en los ácidos grasos de cadena corta (AGCC).

Estos compuestos, que las bacterias intestinales generan principalmente al fermentar la fibra de la dieta, median la relación entre la microbiota y el organismo. Suelen medirse en heces como indicador de la actividad microbiana, pero no estaba claro que esa medición reflejara bien las alteraciones asociadas a la enfermedad.

Los investigadores partieron de una hipótesis: los niveles en sangre serían más reveladores porque no dependen solo de cuánto producen las bacterias, sino también de cómo se absorben estos compuestos en el intestino, del estado de la barrera intestinal y del metabolismo de cada persona.

95% de precisión, frente a 59%

El equipo cuantificó siete AGCC en muestras de sangre y de heces de 193 personas: 30 con cáncer colorrectal, 35 con enfermedad celíaca, 33 con obesidad y 95 controles sanos. Con esos datos, desarrolló un sistema de aprendizaje automático diseñado para que sus decisiones pudieran interpretarse.

Las diferencias fueron notables:

Modelos basados en sangre: clasificaron a los participantes con una precisión del 95%.

clasificaron a los participantes con una precisión del 95%. Modelos basados en heces: alcanzaron una precisión del 59%.

alcanzaron una precisión del 59%. Ambas muestras combinadas: llegaron al 97,4%, una mejora marginal que indica que la mayor parte de la información útil para el diagnóstico ya estaba presente en la sangre.

Los ácidos valérico, propiónico, 2-metilbutírico e isovalérico fueron los que más contribuyeron a diferenciar las enfermedades.

Dos fuentes, dos historias

El estudio también comprobó que los niveles en heces permiten predecir poco los niveles en sangre, y viceversa. Según los autores, esto indica que ambas mediciones no son redundantes y reflejan procesos biológicos distintos.

De acuerdo con esta interpretación, las heces y la sangre no cuentan la misma historia. Los AGCC circulantes recogen el efecto conjunto de la actividad microbiana y la fisiología de la persona, lo que explicaría su mayor capacidad para distinguir entre enfermedades.

Los autores concluyen que los resultados respaldan el perfil de AGCC en sangre como un enfoque prometedor para el diagnóstico de precisión en trastornos asociados a la microbiota.

Un resultado que aún debe confirmarse

Los hallazgos deben interpretarse con cautela. La muestra es relativamente pequeña y los modelos clasificaron a personas que ya formaban parte de grupos definidos por su enfermedad, lo que no demuestra que la prueba sirva para detectar estos trastornos en etapas tempranas o en la población general.

Asimismo, los resultados no significan que este análisis pueda sustituir hoy a las pruebas de cribado o diagnóstico habituales. Para ello, serán necesarios estudios en cohortes más amplias e independientes. El artículo es, además, un manuscrito aceptado, previo a su edición final por parte de la revista.

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