Fumar en el embarazo daña el pensamiento lógico de los hijos

Un análisis de 8,706 niños de entre 9 y 11 años encontró que quienes estuvieron expuestos al cannabis y al tabaco antes de nacer obtuvieron puntuaciones ligeramente más bajas en cognición fluida que los expuestos solo al cannabis o a ninguna de las dos sustancias. Esta medida incluye razonamiento, atención, memoria y velocidad de procesamiento.

Sin embargo, los investigadores no hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en cognición cristalizada, que comprende habilidades como el vocabulario y la lectura.

Parte de la motivación para realizar el estudio, publicado en la revista Addiction, se debe a que las tasas de consumo de cannabis entre mujeres embarazadas están aumentando en los países de altos ingresos, y en Estados Unidos, aproximadamente la mitad de estas usuarias también fuman tabaco.

Posible interacción entre sustancias

La exposición a cannabis o tabaco por separado no se relacionó de forma significativa con las puntuaciones de cognición fluida en el análisis principal. En cambio, la combinación de ambas exposiciones sí mostró una asociación estadística con resultados más bajos. Las diferencias fueron pequeñas y la estimación, incierta.

Los datos mostraron que madres del grupo con exposición conjunta eran, en promedio, más jóvenes y tenían menos años de educación. También se registraron más síntomas de salud mental parental en ese grupo, factores que los investigadores consideraron al ajustar sus análisis.

Resultados no demuestran que sustancias causen efectos

El estudio fue observacional y no permite establecer una relación causal. Además, la información sobre consumo durante el embarazo se obtuvo años después y dependió del recuerdo de las madres o cuidadores. Los datos no detallaron la cantidad consumida, la potencia del cannabis ni si ambas sustancias se usaron al mismo tiempo.

Los autores describen los resultados como preliminares y exploratorios. Señalan que se necesitan estudios longitudinales para aclarar si la asociación refleja un efecto directo o la influencia de otros factores.

¿Dejar de fumar ayudaría?

Dejar de fumar en cualquier momento del embarazo puede reducir la exposición del bebé a sustancias del tabaco —incluida la nicotina y el monóxido de carbono— y favorecer un mejor crecimiento y desarrollo, aunque dejarlo antes de la concepción o al inicio del embarazo ofrece el mayor beneficio, recogen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Al abandonar el tabaco, el bebé recibe más oxígeno y deja de estar expuesto a compuestos tóxicos que atraviesan la placenta. La cesación durante el embarazo reduce los efectos del tabaco sobre el crecimiento fetal y disminuye el riesgo de bajo peso al nacer.

Esto importa para el desarrollo cognitivo porque el nacimiento prematuro y el bajo peso se asocian con mayor probabilidad de retrasos en el lenguaje, el pensamiento y las habilidades motoras, además de dificultades escolares posteriores.

Efecto sobre el cerebro

Fumar durante el embarazo se ha relacionado con alteraciones en la atención, la función ejecutiva, la motricidad fina y el rendimiento académico en la infancia. La exposición prenatal también se asocia con mayor riesgo de problemas de conducta y TDAH, aunque estos resultados no significan que cada hijo de una persona fumadora los tendrá, se apunta en un informe publicado en Scielo.

Dejar de fumar no borra necesariamente todo riesgo acumulado, pero interrumpe la exposición y permite que el feto reciba mejor oxigenación y nutrientes durante el resto del embarazo. Los CDC señalan que dejar de fumar es beneficioso en cualquier etapa del embarazo y que, tras solo un día sin fumar, el bebé ya recibe más oxígeno.

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