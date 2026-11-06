Prohibición federal del THC de cáñamo entra en vigor el 11 de diciembre

Desde el 11 de diciembre, los productos de cáñamo en Estados Unidos no podrán contener más de 0.4 miligramos de tetrahidrocannabinol (THC) total por envase. La medida, incluida en la Sección 781 de la Ley Pública 119-37, firmada en noviembre de 2025 para poner fin al cierre del gobierno, reescribe la definición de cáñamo de la Farm Bill de 2018.

El cambio tiene tres ejes: la medición abarca el THC total, incluido el THCA (ácido tetrahidrocannabinólico), y no solo el delta-9 al 0.3 % en peso seco; se fija un tope de 0.4 mg por envase, como una lata; y se excluyen los cannabinoides sintéticos o que la planta no produce de forma natural. Lo que no cumpla será tratado como marihuana bajo la ley federal.

La fecha original era el 12 de noviembre de 2026, pero la Ley H.R. 6500, firmada el 2 de septiembre, aplazó la mayor parte de la norma al 11 de diciembre. La exclusión de sintéticos sí rige desde el 12 de noviembre, y se reporta que la Casa Blanca no respaldaría otra prórroga.

Impacto en el mercado

La norma alcanza a la mayoría de bebidas y gomitas con THC de cáñamo y al cannabiside (CBD) de espectro completo con trazas de THC sobre el límite. Quedan fuera el CBD aislado sin THC y las bebidas de dispensarios con licencia estatal de cannabis. Una bebida de 5 mg de THC supera unas 12 veces el nuevo umbral.

Missouri traslada a dispensarios con licencia los productos por encima de 0.4 mg desde el 12 de noviembre, con las bebidas exentas hasta el 11 de diciembre. Nueva Jersey aprobó una medida similar, pendiente de la firma del gobernador, y California ya prohíbe el THC en alimentos y bebidas de cáñamo.

Alternativas en el Congreso

A mediados de octubre ningún proyecto había sido aprobado. La Lawful Hemp Protection Act (H.R. 9830) crearía un marco federal con edad mínima de 21 años, reglas de etiquetado e impuestos; la Beverage Regulatory Parity Act (H.R. 10079) regularía estas bebidas de forma similar al alcohol; la Hemp Safety Enforcement Act (S. 4315) dejaría las reglas a los estados, y la Hemp Planting Predictability Act aplazaría la entrada en vigor hasta noviembre de 2028.

Posición de la industria

La marca Little Rick reconoce que las reglas previas eran demasiado laxas, pero sostiene que un tope de 0,4 mg elimina toda la categoría, incluidos los productores responsables. Propone ventas solo a mayores de 21 años con verificación de edad, análisis de laboratorio independientes por lote, etiquetado claro de dosis, envases no atractivos para menores y prohibición de sintéticos. Hasta el 11 de diciembre seguirá enviando a los estados donde sus productos son legales.

Por qué importa

El debate no es solo comercial. Los centros de toxicología de Estados Unidos recibieron 3,276 llamadas por exposición a THC semisintético (delta-8, delta-10 y THC-O) en 2022, casi el doble que el año anterior, según un estudio publicado en Clinical Toxicology; uno de cada cuatro niños expuestos tuvo que ser hospitalizado. Las autoridades sanitarias advierten además sobre etiquetas con dosis inexactas, posibles contaminantes y presentaciones, como gomitas y dulces, atractivas para los menores.

La nueva norma ataca parte de ese riesgo al excluir los cannabinoides sintéticos y reducir drásticamente la potencia permitida. Sin embargo, parte del sector y varios legisladores sostienen que la prohibición también elimina productos medidos y de baja dosis, y que la salud del consumidor se protegería mejor con verificación de edad, análisis de laboratorio independientes, etiquetado preciso y envases no atractivos para menores. El Congreso definirá cuál de los dos enfoques prevalece.

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