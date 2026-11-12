Pierdes la memoria: ¿envejecimiento natural o alzhéimer?

Olvidar un nombre o no recordar dónde quedó el teléfono es común después de los 50 años y, en la mayoría de los casos, forma parte del envejecimiento normal del cerebro. Pero cuando los olvidos se vuelven frecuentes y alteran la vida diaria, pueden ser una señal temprana de alzhéimer. Compartimos las claves para diferenciarlos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 57 millones de personas vivían con demencia en 2021 y cada año se registran casi 10 millones de casos nuevos. El alzhéimer es la forma más común y representa entre el 60% y el 70% de los casos.

“Con la edad, el cerebro procesa la información más despacio, pero no la pierde. Un olvido normal es una molestia; un olvido por alzhéimer compromete la autonomía”, explican especialistas.

Diferencias

Envejecimiento normal:

Olvidar un nombre o una cita y recordarlo más tarde.

Perder objetos y encontrarlos al rehacer los pasos.

Buscar una palabra que está “en la punta de la lengua”.

Confundir el día de la semana y darse cuenta luego.

Tomar una mala decisión ocasional.

Cansarse de compromisos sociales.

Posible alzhéimer:

Olvidar hechos recientes y no recuperarlos, aunque se los recuerden.

Guardar objetos en lugares inusuales, como las llaves en la nevera.

Dificultad frecuente para seguir una conversación.

Desorientarse en lugares conocidos.

No poder manejar dinero, cocinar o seguir instrucciones sencillas.

Aislamiento o cambios de personalidad sin causa aparente.

Otra pista: en el envejecimiento normal, la persona suele notar sus propios olvidos. En el alzhéimer, a menudo son los familiares quienes los perciben primero.

Cuándo consultar

Conviene acudir al médico si los olvidos aumentan en pocos meses, si se repiten las mismas preguntas o si se abandonan actividades cotidianas. No todo problema de memoria es demencia: la depresión, el estrés, la falta de sueño, algunos medicamentos, los trastornos de tiroides o el déficit de vitamina B12 también la afectan, y muchas de estas causas son tratables.

Un diagnóstico temprano permite iniciar tratamiento y planificar los cuidados con la familia.

Hasta 45% del riesgo puede reducirse

Las directrices de la OMS publicadas en julio de 2026 indican que hasta un 45% del riesgo de demencia podría prevenirse o retrasarse. Las recomendaciones: no fumar, limitar el alcohol, mantenerse activo, controlar la presión arterial, la diabetes y el colesterol, evitar el aislamiento social y tratar la pérdida auditiva.

La OMS no recomienda suplementos vitamínicos para este fin salvo ante una deficiencia diagnosticada.

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