FDA advierte sobre pérdida de visión posiblemente causada por medicamentos GLP-1

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) pidió añadir a las etiquetas de los medicamentos GLP-1 información sobre la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), una afección que puede causar pérdida repentina e indolora de visión y, en algunos casos, discapacidad permanente. La evaluación incluyó datos de ensayos clínicos, estudios en animales y reportes posteriores a la comercialización.

Esta medida involucra una docena de fármacos inyectables o en pastillas, entre ellos marcas muy utilizadas, como Mounjaro y Zepbound de Eli Lilly; y Ozempic y Wegovy, de Novo Nordisk.

La afección ocular puede deberse a una disminución del flujo sanguíneo al nervio óptico, aunque se desconoce la causa subyacente, argumenta la FDA.

Manjot Gill, oftalmólogo de Northwestern Medicine en Chicago, en declaraciones recogidas por NBC News, avaló la exigencia de la FDA de incluir una etiqueta de advertencia, señalando que es apropiada.

Fabricantes reaccionan

Las empresas farmacéuticas señaladas cuestionan que exista una relación causal. Eli Lilly dijo que la comunicación se aplica a todos los fármacos con actividad GLP-1 y que está revisando la actualización. “Estamos evaluando cuidadosamente la actualización y responderemos a la FDA con prontitud”, señaló un portavoz de Lilly, reseñó CNN.

Novo Nordisk sostuvo que los datos no demuestran una relación de causa y efecto y afirmó que mantiene su confianza en el perfil de riesgo-beneficio de sus medicamentos.

Riesgo poco frecuente

Estudios y reportes previos apuntan a un riesgo poco frecuente. El año pasado, un comité de seguridad europeo señaló que la NAION podría afectar hasta a una de cada 10,000 personas que toman semaglutida durante al menos un año. En Dinamarca, cuatro pacientes que reportaron pérdida de visión tras usar medicamentos GLP-1 de Novo recibieron compensación.

Un estudio publicado en 2025, con cerca de 350,000 pacientes con diabetes, halló que el riesgo de NAION se más que duplicó tras dos años de tratamiento con un GLP-1, frente a otros medicamentos para la diabetes.

Es de destacar que los científicos de la FDA comenzaron a investigar el problema tras la publicación en 2024 de un artículo médico que vinculaba la afección con ciertos pacientes que tomaban semaglutida, el principio activo de Ozempic y Wegovy, de Novo Nordisk.

El Dr. Joseph Rizzo, neurooftalmólogo y coautor del referido artículo, declaró a CBS News que él y su equipo llevaban tiempo trabajando con la FDA para recopilar y revisar datos sobre el tema y que, si bien desconocía que la agencia estuviera lista para tomar una decisión, no le sorprendió que optara por añadir la advertencia.

Alcance de la afección

La motivación del estudio no es menor. Rizzo señaló que la pérdida de visión causada por esta afección tiende a ser irreversible y puede empeorar progresivamente, incluso si el paciente deja de tomar la medicación.

“Normalmente, cuando se pierde la visión, aunque puede haber una leve mejoría, no suele ser significativa. Y, lamentablemente, una gran frustración para muchos de nuestros pacientes y médicos que atienden a pacientes con NAION es el hecho de que realmente no sabemos cómo mitigar el riesgo”, afirmó el especialista a la CBS.

Sin embargo, admitió que la afección no afecta necesariamente a ambos ojos por igual. “El grado de pérdida visual en un ojo no determina el grado de pérdida visual que se producirá en el otro. Por lo tanto, se puede tener una pérdida visual leve en un ojo y una pérdida grave en el otro”.

Balance beneficios-riesgos

Geoff Meacham, analista de Citi, indicó a CNN que la advertencia podría aumentar temporalmente la preocupación de pacientes e inversores, pero consideró que la rareza de la afección y los beneficios de estos fármacos podrían limitar cambios en su prescripción.

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