Azúcar alta en sangre: qué le ocurre al organismo y cómo mantenerla a raya

A pocos días del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, conviene recordar que el exceso de azúcar en la sangre, conocido como hiperglucemia, puede avanzar durante años sin dar señales claras.

Según la 11.ª edición del Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes (FID), publicada en 2025, unos 589 millones de adultos de entre 20 y 79 años viven con diabetes, casi uno de cada nueve. De ellos, cerca de 252 millones todavía no saben que la padecen.

Qué ocurre en el cuerpo

Después de comer, los carbohidratos se convierten en glucosa, la principal fuente de energía de las células. La insulina, hormona producida por el páncreas, funciona como una llave que permite que esa glucosa entre en los músculos, el hígado y el tejido graso. Cuando el páncreas no fabrica suficiente insulina, o el organismo deja de responder bien a ella (resistencia a la insulina), la glucosa se queda circulando en la sangre.

A corto plazo, los riñones intentan eliminar el exceso a través de la orina, y con ella se pierde agua. Por eso aparecen sed intensa, ganas frecuentes de orinar, boca seca y cansancio. También pueden presentarse hambre constante, visión borrosa, pérdida de peso sin causa aparente y heridas que tardan en cicatrizar.

Si la glucosa se mantiene elevada durante meses o años, daña poco a poco las paredes de los vasos sanguíneos y los nervios. Las consecuencias pueden incluir infarto, accidente cerebrovascular, enfermedad renal, pérdida de visión y lesiones en los pies. En situaciones extremas puede desencadenar emergencias como la cetoacidosis diabética, que requiere atención médica inmediata.

Valores de referencia

En una persona sin diabetes, la glucosa en ayunas suele estar por debajo de 100 mg/dL. Entre 100 y 125 mg/dL se considera prediabetes, y a partir de 126 mg/dL, confirmado en una segunda prueba, se diagnostica diabetes.

“Si es de 100 a 125, algo está trabajando mal. Después, uno dice: ‘No, yo tengo este valor porque ayer comí demasiado’. Te pido un análisis que me va a decir qué valor de azúcar tienes en los últimos tres meses, que es la hemoglobina glicosilada“, explicó al medio La Nación el médico especialista Jorge Tartaglione, quien agregó que encontrarse entre estos valores marca una zona de alerta conocida como prediabetes.

La hemoglobina glicosilada (HbA1c), que refleja el promedio de los últimos tres meses, se considera normal por debajo de 5.7%.

Cómo controlarla

Comer mejor: priorizar verduras, legumbres, granos integrales, frutas enteras y proteínas magras, y reducir bebidas azucaradas, harinas refinadas y ultraprocesados. Una guía práctica: medio plato de vegetales, un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidratos.

priorizar verduras, legumbres, granos integrales, frutas enteras y proteínas magras, y reducir bebidas azucaradas, harinas refinadas y ultraprocesados. Una guía práctica: medio plato de vegetales, un cuarto de proteína y un cuarto de carbohidratos. Moverse a diario: se recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad moderada, como caminar a paso rápido. Una caminata corta después de las comidas ayuda a bajar la glucosa.

se recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad moderada, como caminar a paso rápido. Una caminata corta después de las comidas ayuda a bajar la glucosa. Cuidar el peso: en personas con sobrepeso, perder entre 5% y 7% del peso corporal reduce de forma importante el riesgo de pasar de prediabetes a diabetes tipo 2.

en personas con sobrepeso, perder entre 5% y 7% del peso corporal reduce de forma importante el riesgo de pasar de prediabetes a diabetes tipo 2. Dormir y manejar el estrés: el mal descanso y el estrés elevan el cortisol, que sube la glucosa.

el mal descanso y el estrés elevan el cortisol, que sube la glucosa. Hacerse controles: medir la glucosa y la HbA1c de forma periódica, sobre todo si hay antecedentes familiares, sobrepeso, hipertensión o más de 35 años.

medir la glucosa y la HbA1c de forma periódica, sobre todo si hay antecedentes familiares, sobrepeso, hipertensión o más de 35 años. Seguir el tratamiento: quienes ya tienen diagnóstico deben cumplir el plan indicado por su médico, sin suspender ni modificar medicamentos por cuenta propia.

La hiperglucemia no duele al principio, y esa es precisamente su trampa. Un análisis de sangre sencillo y algunos cambios sostenidos en el día a día permiten prevenir o retrasar sus complicaciones.

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