Cómo aliviar los calambres de las piernas

Los calambres en las piernas son contracciones súbitas, involuntarias y dolorosas de un músculo que suelen durar desde unos segundos hasta pocos minutos. Son más comunes en la pantorrilla, aparecen a menudo de noche y se vuelven más frecuentes con la edad, el embarazo y la actividad física intensa. Por acá compartimos recomendaciones prácticas de especialistas para aliviarlos y prevenirlos.

En la mayoría de los casos no responden a una causa grave. Entre los factores más frecuentes están la fatiga muscular, el ejercicio sin calentamiento previo, la deshidratación, pasar mucho tiempo sentado o de pie y el uso de calzado inadecuado.

También pueden asociarse al embarazo, a algunos medicamentos, como ciertos diuréticos y estatinas, y a afecciones como la diabetes, los trastornos de tiroides o los problemas de circulación.

¿Qué hacer durante un calambre?

Estirar el músculo. Si el calambre está en la pantorrilla, con la pierna extendida, tirar suavemente de la punta del pie hacia la rodilla, o ponerse de pie y apoyar el peso sobre la pierna afectada. Masajear la zona con movimientos firmes y circulares para ayudar a que el músculo se relaje. Aplicar calor con una toalla tibia o una ducha caliente; si queda dolor después, el frío local puede aliviarlo. Caminar unos pasos o mover la pierna para reactivar la circulación.

“El estiramiento estimula las fibras musculares para que se suelten y se relajen”, explica el Dr. George E. Eldayrie, especialista en medicina deportiva del Orlando Health Jewett Orthopedic Institute, en Estados Unidos.

Prevención y señales de alerta

Para reducir su frecuencia, los especialistas recomiendan:

Beber suficiente agua a lo largo del día, en especial con calor o al hacer ejercicio.

Estirar pantorrillas y muslos antes de dormir y antes y después de entrenar.

Mantener una alimentación variada, con frutas, verduras, legumbres y frutos secos.

Usar calzado cómodo y con buen soporte.

Moderar el consumo de alcohol y cafeína.

La Dra. Mounika Addula, especialista en medicina interna de Banner Health, insiste en este último punto: “Limite el consumo de cafeína y alcohol, ya que pueden contribuir a la deshidratación”.

Conviene acudir al médico si los calambres son muy frecuentes, interrumpen el sueño, no mejoran con estas medidas o se acompañan de hinchazón, enrojecimiento, cambios en la piel o debilidad muscular, ya que podrían indicar un problema de fondo. Tampoco se aconseja tomar suplementos ni medicamentos para los calambres sin indicación profesional.

El Dr. Cory Fisher, médico de familia de Cleveland Clinic, advierte que, cuando los calambres vienen con hinchazón, enrojecimiento o calor en las piernas, “esos síntomas podrían indicar que hay algo más importante de fondo”.

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