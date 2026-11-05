La salud muscular va más allá del tamaño y es clave para la longevidad

La masa muscular no basta para determinar si los músculos están sanos. También importan la fuerza, la potencia, el equilibrio, la movilidad, la actividad física y la grasa acumulada dentro del músculo. Los especialistas sostienen que evaluar estos factores puede ayudar a entender mejor la salud metabólica y la capacidad funcional, sobre todo con la edad.

Por eso, un equipo internacional de kinesiólogos y expertos en nutrición instó recientemente a los médicos a prestar más atención a la calidad del músculo esquelético, recogió NBC News.

“La evaluación de la salud muscular podría ser tan importante como medir la presión arterial”, afirmó el Dr. Nicolaas Deutz, experto en longevidad, profesor del Departamento de Kinesiología y Gestión Deportiva de la Universidad de Texas A&M y coautor de la revisión de expertos.

Cómo proteger los músculos al perder peso

Los medicamentos GLP-1 pueden favorecer la pérdida de peso, pero también reducir masa magra. Para ayudar a conservar la función muscular, los expertos recomiendan una ingesta suficiente de proteínas de calidad y actividad física regular.

Señalan que el entrenamiento de resistencia, adaptado a la movilidad y al estado de salud de cada persona, puede ser especialmente útil para quienes pierden peso con rapidez o tienen poca masa muscular.

Se ha demostrado que fármacos como Ozempic y Zepbound mejoran el nivel de azúcar en sangre, la presión arterial y el riesgo cardiovascular, pero también se asocian con la pérdida de masa grasa y magra, incluyendo los músculos esqueléticos, recuerda en un artículo para la NBC el doctor Shiv Sudhakar, profesor de Medicina Interna de la Universidad Estatal del Norte de California.

Pruebas sencillas para medir la fuerza

La fuerza de agarre ofrece una forma práctica de evaluar la fuerza muscular, mientras que la potencia —la capacidad de generar fuerza rápidamente— puede ser más relevante para algunas tareas cotidianas.

Pruebas como caminar durante seis minutos, levantarse de una silla o completar el ejercicio Timed Up and Go también permiten valorar la movilidad, el equilibrio y la resistencia.

El entrenamiento progresivo puede mejorar la fuerza y el desempeño funcional.

Alimentos para evitar la pérdida de masa muscular

Los alimentos que más ayudan a proteger la masa muscular son los que aportan proteína de buena calidad, junto con una ingesta energética suficiente y nutrientes como vitamina D. La dieta por sí sola ayuda, pero su efecto es mayor cuando se combina con ejercicios de fuerza.

Alimentos recomendados:

Proteínas animales magras: pollo, pavo, pescado, mariscos, huevos y cortes magros de carne; aportan aminoácidos esenciales para mantener y reparar el músculo.

pollo, pavo, pescado, mariscos, huevos y cortes magros de carne; aportan aminoácidos esenciales para mantener y reparar el músculo. Pescado: además de proteína, puede aportar vitamina D y grasas saludables; el salmón, sardinas y caballa son opciones útiles.

además de proteína, puede aportar vitamina D y grasas saludables; el salmón, sardinas y caballa son opciones útiles. Lácteos bajos en grasa: leche, yogur griego, queso cottage y kéfir; combinan proteína con calcio y, en algunos casos, vitamina D.

leche, yogur griego, queso cottage y kéfir; combinan proteína con calcio y, en algunos casos, vitamina D. Legumbres: lentejas, garbanzos, frijoles y soya; son especialmente valiosas en dietas vegetarianas, idealmente combinadas con cereales integrales para mejorar el perfil de aminoácidos.

lentejas, garbanzos, frijoles y soya; son especialmente valiosas en dietas vegetarianas, idealmente combinadas con cereales integrales para mejorar el perfil de aminoácidos. Frutos secos y semillas: almendras, nueces, chía y semillas de calabaza; aportan proteína, energía y micronutrientes, aunque deben consumirse en porciones moderadas por su densidad calórica.

almendras, nueces, chía y semillas de calabaza; aportan proteína, energía y micronutrientes, aunque deben consumirse en porciones moderadas por su densidad calórica. Alimentos integrales, frutas y verduras: no sustituyen la proteína, pero ayudan a cubrir las calorías, fibra, vitaminas y minerales necesarios para que el cuerpo use bien la proteína.

Cuánta proteínas conviene

Para adultos mayores o personas con riesgo de sarcopenia, una meta frecuente es 1.0–1.2 g de proteína por kg de peso al día, y en algunos casos hasta 1.2–1.6 g/kg según la situación clínica y el nivel de actividad.

Distribuir la proteína a lo largo del día puede ser útil, recomiendan expertos. Una referencia práctica es incluir unos 25–30 g de proteína en cada comida principal.

Ejemplo: una persona de 70 kg podría apuntar a unos 70–84 g de proteína diarios, repartidos en desayuno, almuerzo y cena.

No olvides esto

Vitamina D: puede contribuir a la función muscular; la exposición solar, pescados grasos y lácteos fortificados ayudan, pero la suplementación debe individualizarse según niveles sanguíneos y consejo médico.

puede contribuir a la función muscular; la exposición solar, pescados grasos y lácteos fortificados ayudan, pero la suplementación debe individualizarse según niveles sanguíneos y consejo médico. Ejercicio de resistencia: levantar pesas, bandas elásticas, sentadillas o ejercicios con el peso corporal es una parte clave para conservar fuerza y masa muscular.

levantar pesas, bandas elásticas, sentadillas o ejercicios con el peso corporal es una parte clave para conservar fuerza y masa muscular. Evitar dietas muy restrictivas: una ingesta calórica demasiado baja puede provocar pérdida muscular, incluso si se consume proteína.

Si se tiene una condición renal, hepática u otra enfermedad que requiera controlar la proteína, conviene ajustar estas metas con un médico o dietista.

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