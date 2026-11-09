“Efecto rebote” del GLP-1: qué ocurre en el organismo al suspender los fármacos para la obesidad

Los agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida (Ozempic, Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro, Zepbound), han transformado el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, cada vez más estudios advierten sobre lo que sucede al dejarlos: el llamado «efecto rebote».

Una revisión sistemática de la Universidad de Oxford, publicada en enero de 2026 en The BMJ, analizó 37 estudios con 9,341 participantes. Tras suspender la medicación, el peso se recuperó a un ritmo medio de 0.4 kilos al mes, y los autores proyectan un regreso al peso inicial en aproximadamente 1.7 años. Los marcadores de riesgo cardiovascular y de diabetes, como el colesterol y la presión arterial, volverían a sus niveles previos en unos 1.4 años. Además, la recuperación fue casi cuatro veces más rápida que tras abandonar programas de dieta y ejercicio, sin importar cuántos kilos se hubieran perdido.

Lo que muestran los ensayos clínicos

En la extensión del estudio STEP 1, quienes habían perdido en promedio un 17.3% de su peso con semaglutida recuperaron dos tercios de esa pérdida un año después de suspenderla. En el ensayo SURMOUNT-4, quienes dejaron la tirzepatida tras 36 semanas recuperaron un 14% de su peso en el año siguiente, mientras que quienes continuaron siguieron adelgazando. Un análisis de ese ensayo, publicado en noviembre de 2025 en The Pharmaceutical Journal, halló que el 82% recuperó al menos una cuarta parte de lo perdido y que, en los casos de mayor rebote, la cintura aumentó casi 15 centímetros y la presión sistólica unos 10 mmHg.

Qué pasa en el cuerpo

El GLP-1 es una hormona que el intestino produce de forma natural para avisar al cerebro de que hay saciedad. Los fármacos imitan y amplifican esa señal: reducen el apetito y ralentizan la digestión. Al retirarlos, el hambre y el vaciado gástrico vuelven a su ritmo habitual, mientras el organismo tiende a «defender» su peso anterior.

Adam Collins, profesor de Nutrición de la Universidad de Surrey, plantea que una exposición prolongada a niveles artificialmente altos de GLP-1 podría reducir la producción propia de la hormona y la sensibilidad a ella, lo que facilitaría comer en exceso tras la suspensión. A esto se suma la pérdida de masa muscular: se estima que entre el 15% y el 60% del peso perdido puede ser tejido magro, lo que complica el mantenimiento si no se acompaña de ejercicio de fuerza.

Una enfermedad crónica

“No es un fallo de los medicamentos: refleja la naturaleza de la obesidad como enfermedad crónica y recurrente”, señaló Sam West, autor principal de la revisión de Oxford. El dato es relevante porque cerca de la mitad de las personas con obesidad abandonan estos fármacos en los primeros 12 meses.

Los investigadores reconocen limitaciones: solo ocho estudios evaluaron los fármacos más recientes, con un seguimiento máximo de un año, por lo que las proyecciones a largo plazo son estimaciones. Además, no todos responden igual: en SURMOUNT-4, casi la mitad de quienes dejaron la tirzepatida mantuvo una pérdida de al menos el 10%.

Recomendaciones de expertos

Los especialistas coinciden en que la suspensión debe decidirse y planificarse con el médico tratante, nunca por cuenta propia. Combinar el tratamiento con asesoría nutricional, entrenamiento de fuerza y apoyo conductual desde el inicio aumenta las probabilidades de conservar los resultados. Para muchos pacientes, el tratamiento podría requerirse a largo plazo, como ocurre con la hipertensión o la diabetes.

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