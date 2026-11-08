No es solo la edad ni el cigarrillo: las señales de la EPOC que no se deben ignorar

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la tercera causa de muerte en el mundo. En 2023 ocasionó 3.4 millones de defunciones, cerca del 6% del total, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aun así, muchas personas conviven durante años con tos o falta de aire y atribuyen esas molestias a la edad o al cigarrillo.

A pocos días del Día Mundial de la EPOC, que se conmemora el 18 de noviembre, recordamos que reconocer los síntomas a tiempo permite actuar antes y conservar una mejor calidad de vida.

Una enfermedad que limita el paso del aire

La EPOC es una enfermedad respiratoria que reduce de forma persistente el flujo de aire en los pulmones. Los bronquios pueden inflamarse, estrecharse y acumular secreciones, y otras estructuras pulmonares también pueden dañarse. Como resultado, respirar se vuelve cada vez más difícil.

A veces se la denomina enfisema o bronquitis crónica. El primer término suele referirse a la destrucción de los alvéolos; el segundo, a la tos crónica con flema causada por la inflamación de las vías respiratorias.

El tabaco es la principal causa, no la única

El consumo de tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo, aunque también hay personas que desarrollan EPOC sin haber fumado nunca. Otros factores son:

La exposición prolongada al humo de otras personas.

La contaminación del aire, incluido el humo de combustibles usados para cocinar dentro del hogar.

Los polvos, gases y sustancias químicas presentes en algunos lugares de trabajo.

Las enfermedades respiratorias de la infancia y la prematuridad.

Algunas alteraciones genéticas poco frecuentes, como el déficit de alfa-1 antitripsina.

Los síntomas que no deben ignorarse

La EPOC suele avanzar lentamente. Al principio, la falta de aire puede aparecer solo al caminar deprisa o subir una cuesta; con el tiempo, interfiere en tareas cada vez más sencillas. Sus principales señales son:

Dificultad para respirar.

Tos persistente, con o sin flema.

Silbidos u opresión en el pecho.

Cansancio o menor tolerancia al ejercicio.

Un error frecuente es adaptar la rutina a estas limitaciones: subir menos escaleras, caminar menos o salir menos de casa. Ante falta de aire persistente, tos crónica o flema habitual, conviene consultar a un profesional de la salud, en especial si hubo exposición al tabaco, a humos o a sustancias irritantes.

Quienes ya tienen la enfermedad pueden sufrir exacerbaciones, es decir, periodos de empeoramiento agudo con más ahogo, más tos o cambios en las secreciones. Estos episodios deben manejarse según el plan acordado con el equipo de salud.

Una prueba sencilla confirma el diagnóstico

El diagnóstico se confirma con una espirometría, una prueba sencilla y no invasiva que mide cuánto aire se puede expulsar de los pulmones y con qué rapidez.

La EPOC no tiene cura, pero se puede prevenir y tratar. Dejar de fumar, evitar el aire contaminado y mantener las vacunas al día ayudan a proteger la salud respiratoria. El tratamiento puede incluir inhaladores, rehabilitación pulmonar y, en algunos casos, oxígeno o cirugía.

El lema del Día Mundial de la EPOC 2026, «Diagnóstico y manejo precoces para una vida mejor», resume el mensaje central de la jornada: consultar a tiempo puede cambiar la forma de vivir con esta enfermedad.

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