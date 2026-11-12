¿Gripe común o neumonía? Señales de alerta en casa

Fiebre, tos, malestar general y cansancio. Los primeros días de una gripe y de una neumonía pueden parecerse tanto que muchas familias deciden esperar en casa a que los síntomas pasen solos. Sin embargo, la diferencia no es menor: mientras la gripe suele resolverse en una o dos semanas con reposo e hidratación, la neumonía es una infección que inflama los alvéolos pulmonares, dificulta el paso del oxígeno a la sangre y puede requerir atención médica urgente.

Este 12 de noviembre, Día Mundial contra la Neumonía, la consigna es clara: aprender a leer las señales a tiempo.

La neumonía puede ser causada por virus, hongos o bacterias, y una de sus puertas de entrada más frecuentes es una influenza mal atendida. El médico infectólogo colombiano Carlos Álvarez lo explicó en entrevista con Noticias Caracol: una gripe que no se cuida puede terminar en “una complicación pulmonar muy grave, que es lo que técnicamente llamamos una neumonía”.

La neumóloga María del Rosario Pérez Chavira, de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, ha advertido que la fiebre superior a 38.5 °C acompañada de dolor muscular, cansancio extremo y tos seca amerita acudir al médico de inmediato, y que cada vez es más frecuente atender complicaciones en adultos jóvenes que se automedican.

Señales de alerta para vigilar en casa

Los especialistas coinciden en que se debe buscar atención médica si aparece alguno de estos signos:

Fiebre alta que dura más de tres días, o que reaparece después de haber mejorado.

Dificultad para respirar, respiración rápida o sensación de falta de aire.

Dolor en el pecho o en el costado al respirar profundo o al toser.

Tos que empeora, con flemas amarillas, verdosas o con sangre.

Labios, uñas o dedos con coloración azulada.

Decaimiento extremo, confusión o somnolencia, sobre todo en adultos mayores.

En bebés y niños pequeños: respiración acelerada, hundimiento de las costillas al respirar, rechazo a comer o beber, o dificultad para despertar.

Quiénes deben extremar la vigilancia

El riesgo de complicaciones es mayor en niños menores de cinco años, adultos de más de 65, embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes, asma, EPOC, afecciones cardíacas o defensas bajas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la neumonía causó en 2019 la muerte de más de 740,000 niños menores de cinco años, el 14% de todas las defunciones en ese grupo de edad.

No automedicarse

Uno de los errores más comunes es recurrir a los antibióticos guardados en casa. La gripe es causada por un virus y los antibióticos no la curan; usarlos sin indicación favorece la resistencia bacteriana.

La infectóloga Analía Mykietiuk, de la Sociedad Argentina de Infectología, ha insistido en que, ante los síntomas, “lo ideal es consultar al médico o médica de cabecera”.

La prevención empieza en casa

Vacunarse contra la influenza cada año y, en los grupos indicados, contra el neumococo.

Lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser o estornudar.

Mantener los espacios ventilados y evitar el humo de tabaco y de leña.

Hidratarse, descansar y quedarse en casa ante síntomas respiratorios para no contagiar a otros.

Una gripe que mejora día a día rara vez es motivo de alarma. Una que empeora, se prolonga o viene acompañada de falta de aire, sí lo es. Ante la duda, consultar a tiempo es la mejor decisión.

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