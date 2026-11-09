El sarampión en EE.UU. supera los 5,000 casos confirmados, con ocho muertes

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han confirmado 5,182 casos en 45 estados y Washington, D.C. Igual se han registrado ocho fallecimientos: seis de las muertes ocurrieron en Pensilvania; Nueva York y Wisconsin reportaron una cada uno. La agencia advierte que la cifra de fallecimientos podría cambiar.

Señalan los CDC que alrededor del 96% de los casos corresponde a personas sin vacunar o cuyo estado de vacunación se desconoce. Los contagios se concentran entre personas de 5 a 19 años, y al menos el 11% de los pacientes ha requerido hospitalización.

Tres de los fallecimientos fueron confirmados esta última semana por las autoridades sanitarias estatales, recogió ABC News. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York informó de la primera muerte conocida asociada al sarampión en el estado en más de 30 años: la de un niño que vivía en el norte del estado de Nueva York.

Cobertura de vacunación cae

Durante el año escolar 2025-26, el 92.4% de los niños de kínder recibió la vacuna MMR (triple vira: sarampión, las paperas y rubéola), frente al 95.2% registrado en 2019-20. Los CDC recomiendan dos dosis: una entre los 12 y 15 meses y otra entre los 4 y 6 años. Dos dosis tienen una eficacia del 97% contra el sarampión.

Los estados con casos confirmados son: Alabama, Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

Cómo se distingue el sarampión

El sarampión se distingue sobre todo por la combinación de fiebre alta, tos, catarro/congestión, ojos rojos y una erupción que desciende desde la cara, junto con los puntos de Koplik dentro de la boca. Ningún síntoma aislado lo confirma: la sospecha clínica debe confirmarse con pruebas y valoración médica.

Secuencia típica:

7–23 días tras la exposición; habitualmente 10–14 días : Período de incubación, sin síntomas o con síntomas leves.

: Período de incubación, sin síntomas o con síntomas leves. Inicio de síntomas (pródromo) : Fiebre que puede ser alta, decaimiento, tos seca, secreción/congestión nasal y conjuntivitis (ojos rojos, llorosos o sensibles a la luz).

: Fiebre que puede ser alta, decaimiento, tos seca, secreción/congestión nasal y conjuntivitis (ojos rojos, llorosos o sensibles a la luz). 2–3 días después del inicio : Pueden aparecer los puntos de Koplik : pequeñas lesiones blanco-azuladas sobre el interior de la mejilla, frente a los molares. Son muy sugestivos de sarampión.

: Pueden aparecer los : pequeñas lesiones blanco-azuladas sobre el interior de la mejilla, frente a los molares. Son muy sugestivos de sarampión. 2–5 días después del inicio (aproximadamente 14 días tras la exposición) : Aparece la erupción: manchas rojas planas y/o ligeramente elevadas, primero en la línea del cabello y cara; luego desciende a cuello, tronco, brazos, piernas y pies.

: Aparece la erupción: manchas rojas planas y/o ligeramente elevadas, primero en la línea del cabello y cara; luego desciende a cuello, tronco, brazos, piernas y pies. La erupción suele durar 5–6 días: Puede confluir en placas más extensas; la fiebre suele ceder a medida que avanza el brote.

Cómo se diferencia:

Rubéola . Fiebre y síntomas suelen ser más leves; los ganglios detrás de las orejas y en el cuello son prominentes; la erupción es más fina y breve.

. Fiebre y síntomas suelen ser más leves; los ganglios detrás de las orejas y en el cuello son prominentes; la erupción es más fina y breve. Varicela . Produce lesiones en distintas etapas —manchas, ampollas con líquido, costras—, frecuentemente con mucho picor.

. Produce lesiones en distintas etapas —manchas, ampollas con líquido, costras—, frecuentemente con mucho picor. Escarlatina . Suele haber dolor de garganta importante y una erupción fina, como “papel de lija”; puede haber lengua roja y descamación posterior.

. Suele haber dolor de garganta importante y una erupción fina, como “papel de lija”; puede haber lengua roja y descamación posterior. Alergias/urticaria . Predominan ronchas elevadas y pruriginosas que pueden aparecer y desaparecer rápidamente; no hay el patrón descendente ni los Koplik.

. Predominan ronchas elevadas y pruriginosas que pueden aparecer y desaparecer rápidamente; no hay el patrón descendente ni los Koplik. COVID-19, influenza u otras virosis. Pueden causar fiebre, tos y malestar, pero la erupción característica descendente y los puntos de Koplik no son habituales.

También te puede interesar:

· No es solo la edad ni el cigarrillo: las señales de la EPOC que no se deben ignorar

· Rechazo de padres a la vitamina K para sus hijos sigue en aumento: una práctica riesgosa

· Importante brote de norovirus afectó a escuela de primaria en EE.UU., reportan cerca de 100 casos