Expertos señalan una mutación de virus como responsable de la temporada de gripe temprana

La gripe se está propagando antes de lo habitual en Estados Unidos, pero el calendario no basta para determinar cuán intensa será la temporada. La evolución de los contagios, las hospitalizaciones y las muertes ofrecerá una medida más clara de su gravedad.

Los niveles de gripe son moderados en varios estados de la costa oeste, donde la temporada suele comenzar más tarde. En otros lugares, la actividad está disminuyendo; Luisiana, en cambio, registra niveles elevados. Estas diferencias muestran que la temporada no avanza al mismo ritmo en todo el país.

Un factor de estudio, que para expertos puede resultar determinante, es la aparición de una mutación del virus de la gripe, que puede estar adelantando la temporada de influenza.

Se plantea dudas sobre el riesgo en jóvenes

Una variante mutada de una de las cepas circulantes podría aumentar la vulnerabilidad de adolescentes y adultos jóvenes, resaltan investigadores. El seguimiento de su propagación y de los casos graves ayudará a determinar si representa un cambio importante para esta temporada.

La vacunación y las medidas para reducir la transmisión siguen siendo relevantes mientras aumenta la actividad gripal. Las próximas semanas permitirán evaluar mejor si el inicio temprano se traduce en más contagios y complicaciones, o si la temporada pierde fuerza en algunas regiones.

¿De qué variante hablamos?

La variante en estudio pertenece al subtipo A(H1N1), el mismo que causó la pandemia de 2009 y que hoy forma parte habitual de la vacuna estacional. Según los virólogos, el virus del subclado D.3.1.1 adquirió una mutación llamada G155E. Esta mutación modifica la hemaglutinina, la proteína de superficie que el sistema inmunitario usa para reconocerla. Se detectó por primera vez en septiembre en Seattle, y el laboratorio del virólogo Alex Greninger, de la Universidad de Washington, la encontró en 13 de 17 muestras de H1N1 analizadas.

El cambio podría explicar por qué la gripe llegó antes de tiempo. Investigadores analizaron muestras de sangre de 260 personas de Australia y Estados Unidos. Comprobaron que los anticuerpos generados en temporadas anteriores reconocen peor la nueva versión del virus, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, que han tenido menos contacto con el H1N1. Jeanne Marrazzo, directora de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos (IDSA), advirtió que se trata de estudios pequeños: son una señal a tener en cuenta, pero no un motivo de alarma.

Los indicadores confirman el adelanto. A mediados de octubre, la proporción de pruebas de gripe positivas llegó al 5%, la cifra más alta para esa época del año en una década. En la costa oeste alcanzó el 10.7%, frente al 0.5% de un año antes. Aun así, los especialistas recuerdan que en el pico de la temporada esa tasa suele rondar el 30%. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran que todavía es pronto para saber si la mutación afectará la eficacia de la vacuna.

La vacuna es clave

Los primeros datos son alentadores. La vacuna 2026-2027 protege contra tres virus: el H1N1, el H3N2 y uno de tipo B. Según Scott Hensley, microbiólogo de la Universidad de Pensilvania, dos de esos tres componentes parecen coincidir muy bien con las cepas que circulan. Las pruebas preliminares de laboratorio sugieren que la vacuna también reconoce la variante mutada. Incluso si la protección contra el contagio fuera parcial, la vacuna sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar hospitalizaciones y muertes. Además, se necesitan unas dos semanas para que la inmunidad alcance niveles protectores.

El escenario se complica por la caída de la vacunación. La temporada pasada, unos 58 millones de adultos estadounidenses recibieron la vacuna, más de un 20% menos que antes de la pandemia de COVID-19. En los niños, la cobertura bajó de más del 60% a cerca de la mitad. Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan vacunar a todas las personas mayores de seis meses. A los grupos de riesgo les aconsejan consultar al médico ante los primeros síntomas, ya que los antivirales funcionan mejor si se empiezan dentro de las primeras 48 horas.

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