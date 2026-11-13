Una cuarta parte de California duda en responder al censo de 2030 por temor a Trump

Una de cada cuatro personas en California no tiene la certeza de que su hogar participará en el próximo censo de Estados Unidos de 2030. Detrás de esa desconfianza hay una preocupación que va más allá de llenar un formulario; tienen miedo a que la información personal termine en manos de un gobierno que ha endurecido sus políticas contra los inmigrantes.

Una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) encontró que el 72% de los votantes registrados asegura que su hogar completará el cuestionario. Sin embargo, el 28% restante expresó distintos grados de duda, un 16% dijo que probablemente participará, mientras que otros no tienen una decisión clara.

La preocupación es mayor entre los jóvenes y las comunidades de minorías étnicas. Menos de la mitad de los votantes menores de 30 años, el 46%, está completamente segura de responder. Entre los latinos, el porcentaje llega al 65%; entre los afroamericanos, al 68%, y entre los asiático-americanos e isleños del Pacífico, apenas al 57%.

El miedo a que sus datos lleguen a Trump

La desconfianza tiene un motivo concreto y, aunque la legislación federal establece que las respuestas del censo son confidenciales, solamente la mitad de los encuestados manifestó tener mucha o bastante confianza en que su información permanecerá protegida, mientras que un 43% dijo tener poca o ninguna confianza.

“Estos hallazgos son una advertencia, y aún tenemos tiempo para actuar”, señaló Ditas Katague a Los Angeeles Times, quien advirtió que las dudas sobre la privacidad pueden provocar que comunidades enteras queden fuera del conteo.

Y es que el contexto político tampoco ayuda, ya que la Administración Trump ha propuesto modificar las reglas del censo de 2030 para excluir del reparto de escaños a inmigrantes irregulares y a personas con determinados estatus migratorio temporales. También plantea eliminar preguntas sobre raza y etnia.

La propuesta va más allá de una intención política. En septiembre, la Oficina del Censo publicó formalmente el proyecto de regulación, que también contempla excluir a personas con permisos temporales de permanencia. Reuters reportó que expertos y organizaciones civiles alertaron sobre sus consecuencias para la representación y los recursos públicos.

California teme perder más representación

La preocupación ya provocó una reacción política y el 2 de noviembre, el fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó una coalición de 24 fiscales estatales y dos gobernadores que se opusieron formalmente a los cambios propuestos por Trump.

Según el diario, el gobierno de California, la medida podría dejar fuera del conteo a unos 16.1 millones de personas en todo el país, incluidos aproximadamente tres millones de residentes del estado.

El impacto podría sentirse también en el Congreso, ya que el censo determina cómo se distribuyen los 435 escaños de la Cámara de Representantes entre los estados y sirve para calcular recursos federales destinados a escuelas, hospitales, transporte y otros servicios.

California ya perdió un escaño después del censo de 2020, el temor, por ahora, es que una combinación de menor participación y cambios en las reglas reduzca todavía más su peso político.

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