Prueba de censo con pregunta de ciudadanía genera alerta en el Congreso

Un grupo bipartidista de legisladores lanzó una advertencia sobre los cambios propuestos para una prueba clave del censo de 2030, argumentando que la incorporación de una pregunta de ciudadanía y otras modificaciones podrían poner en riesgo un conteo preciso de la población.

Según una carta enviada al Departamento de Comercio, 66 miembros del Congreso —15 senadores y 51 representantes— pidieron al gobierno reconsiderar las modificaciones propuestas para la prueba operativa del Censo de 2026, un ejercicio preparatorio fundamental para el recuento nacional que se realizará al final de la década.

La carta fue liderada en la Cámara de Representantes por Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso; Grace Meng, presidenta del Caucus Asiático-Pacífico Estadounidense; y el congresista Robert Garcia. En el Senado, la iniciativa fue encabezada por los senadores Ruben Gallego, Gary Peters y Andy Kim.

Los legisladores sostienen que los cambios planteados por la administración del presidente Donald Trump reducirían significativamente el alcance de la prueba. Entre las modificaciones mencionadas se encuentran la reducción de seis a dos sitios de prueba, una disminución del 75% en la cantidad de participantes y el reemplazo del formulario tradicional del censo por la encuesta más extensa conocida como American Community Survey.

Además, el plan incluiría nuevamente una pregunta de ciudadanía, una propuesta que en el pasado ha generado controversia por su posible impacto en la participación de comunidades inmigrantes.

Advierten impacto en comunidades inmigrantes

Para los firmantes de la carta, estas decisiones podrían tener consecuencias duraderas si afectan la precisión del conteo poblacional.

“Cada familia latina merece ser contada de forma completa y precisa, no borrada por una prueba defectuosa diseñada para fallar a las comunidades a las que debería servir”, afirmó el congresista Adriano Espaillat. Según el legislador, un subregistro de comunidades latinas “no sería un simple error estadístico”, sino que podría traducirse en una pérdida de representación política y recursos durante toda una década.

El senador Ruben Gallego también expresó preocupación por el posible efecto que tendría la pregunta de ciudadanía en la participación de ciertos sectores de la población.

“El censo es la forma en que decidimos dónde van el poder y los recursos en este país”, señaló. “Agregar una pregunta de ciudadanía podría generar un efecto disuasorio entre ciudadanos estadounidenses que viven en familias inmigrantes”.

Otros legisladores alertaron que el rediseño de la prueba podría afectar la calidad de la información necesaria para preparar el censo de 2030.

El senador Gary Peters afirmó que investigaciones previas del propio Buró del Censo han mostrado que la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía puede reducir la tasa de respuesta. “Reducir el alcance de las pruebas y debilitar su integridad hará más probable que comunidades en todo el país queden subrepresentadas”, advirtió.

Por su parte, la congresista Grace Meng señaló que un conteo incompleto podría afectar directamente la distribución de recursos federales.

“Un censo completo y preciso es fundamental para determinar la representación en el Congreso y la distribución de billones de dólares en fondos federales para escuelas, hospitales y servicios sociales”, dijo.

Los legisladores pidieron al Departamento de Comercio restablecer los seis sitios de prueba originales, eliminar la pregunta de ciudadanía y mantener los procedimientos tradicionales de consulta pública antes de implementar cambios definitivos para el censo de 2030.

