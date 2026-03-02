Propuesta de identificación para votar en California puede llegar a las boletas

La propuesta para que los electores de California presenten una identificación para poder votar podría ser considerada en la boleta electoral de noviembre en California.

Los sectores que impulsan la iniciativa para crear una identificación de votantes en el Estado Dorado aseguraron que han reunido aproximadamente 1.3 millones de firmas, para que la propuesta sea incluida en la boleta electoral estatal en las elecciones de este año.

Este lunes, el Registro Electoral del Condado de Riverside recibió los paquetes con la petición, como parte de una solicitud estatal. Los funcionarios electorales comenzarán a verificar las firmas, lo que permitirá conocer si la medida cumple con los requisitos.

Los partidarios de la propuesta llevaron a cabo una manifestación frente a la oficina electoral y calificaron el esfuerzo como un paso para consolidar la integridad electoral en California.

“Cuando les demos a los votantes la oposición este noviembre, no tengo ninguna duda de que los californianos votarán a favor de la integridad del votante y de la ley de identificación del votante, y que lograremos que se apruebe”, dijo el senador Tony Strickland, republicano por Huntington Beach.

La propuesta exigiría a los votantes presentar una identificación oficial antes de emitir su voto. También exigiría a los funcionarios electorales estatales verificar la ciudadanía de los votantes registrados y mantener un censo electoral preciso.

“Si tuviéramos una identificación para votar, sé que tendríamos mayor confianza en el resultado de estas elecciones y en la integridad electoral“, dijo el representante Ken Calvert, republicano de Corona, a la cadena ABC.

De acuerdo con Calvert, en elecciones reñidas, un pequeño número de votos no elegibles puede dar un cambio en los resultados.

“Cada vez que alguien que no tiene derecho a votar emite un voto, se anula el voto de un ciudadano con derecho a voto. Se silencia su voto“, expresó el representante de Corona.

Sin embargo, los opositores a la propuesta de una identificación para votar aseguraron que el fraude electoral es extremadamente raro.

De acuerdo con el Brennan Center for Justice, de aproximadamente 250 millones de votos por correo que se emitieron en Estados Unidos entre 2000 y 2020, hubo 193 condenas penales por fraude electoral.

“En realidad, en Estados Unidos es más probable que te caiga un rayo que te hagas pasar por otro votante y emitir un voto ilegalmente”, dijo la directora ejecutiva de la Liga de Mujeres Votantes de California, Jenny Farrell.

La directora ejecutiva mencionó que las leyes estrictas de identificación para votar pueden afectar desproporcionadamente a los votantes de bajos ingresos, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las mujeres, cuya identificación podría no coincidir con su registro de votante.

Farrell dijo que esa posibilidad puede ser viable debido a los cambios de nombre después de un matrimonio o un divorcio, y consideró que las salvaguardas existentes ya representan una protección contra el fraude.

Actualmente, 36 estados exigen algún tipo de identificación para votar en el momento de emitir su boleta, aunque los requisitos varían en rigurosidad.

En caso de que las firmas sean verificadas y se tenga un número suficiente, la propuesta podría presentarse a los votantes de California en noviembre.

