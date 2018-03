Guía de Proposiciones en la boleta electoral de California

Las proposiciones son propuestas de ley que se presentan a la gente para que vote por ellas. Fueron colocadas en la boleta por gente que recaudó un número suficiente de firmas para ello. Una proposición se aprueba y se hace ley cuando recibe más del 50 por ciento de los votos por el SÍ.

Iniciativa – enmienda constitucional

Cómo está ahora: Al preparar el actual presupuesto del Fondo General 2012-13, los legisladores estatales podrían dejar de cubrir el costo de programas con ingresos estimados. Para crear ingresos adicionales, los legisladores aprobaron el presupuesto de este año con el plan de pedir a los votantes que aprueben aumentos temporales de impuestos. Este plan es la Prop. 30. Si los votantes no aprueban la Prop. 30, entonces el presupuesto habrá requerido “recortes forzados o trigger” por $6 mil millones, principalmente para educación K-12, community colleges y universidades públicas.

Lo que haría la Prop. 30: realizar aumentos temporales al impuesto a las ventas y a los ingresos personales, para pagar principalmente los programas educativos. El impuesto a las ventas subiría ¼ de centavo (0.25%) por cuatro años. Durante siete años, habría impuestos más altos a los ingresos a personas con ingresos gravables de más de $250 mil al año y para parejas que declaren juntos más de $500 mil de ingresos gravables al año.

Las escuelas K-12 y los community colleges recibirían la mayoría de los ingresos por estos aumentos, y el resto sería para ayudar a balancear el presupuesto estatal. La Prop. 30 requeriría también que el estado siga pagando los programas locales de seguridad pública que se transfirieron a los gobiernos locales el año pasado.

Opiniones a favor

Los impuestos de la Prop. 30 son temporales, balanceados y necesarios para los estudiantes de nuestro estado.

La Prop. 30 es la única iniciativa que protege los fondos para escuelas y seguridad, y trata el interminable desorden del presupuesto del estado.

http://www.yesonprop30.com

Opiniones en contra

La Prop. 30 no garantiza que los aumentos a los impuestos beneficien de verdad a los salones de clase.

Los políticos y los intereses creados quieren continuar con sus gastos descontrolados, sin hacer reformas significativas.

http://www.stopprop30.com

Iniciativa – enmienda constitucional

Cómo está ahora: Todos los años, los legisladores estatales y el Gobernador aprueban un presupuesto para el Fondo General que tiene que balancear el gasto con los ingresos esperados. Cuando aprueban leyes durante el año, no tienen que decir de dónde vendrá el dinero para pagar los posibles nuevos gastos.

Lo que haría la Prop. 31:El estado planearía y aprobaría un presupuesto cada dos años en vez de cada año. Los legisladores tendrían que encontrar la forma de pagar cualquier nueva ley que pidiera más de $25 millones por año, ya sea por gastos o por recortes de impuestos. En emergencias financieras, el Gobernador tendría mayor poder para recortar el gasto y balancear el presupuesto. Los gobiernos locales (condados, ciudades, distritos escolares, distritos de community college y distritos especiales) establecerían nuevas formas de coordinación para proveer servicios, y la Prop. 31 transferiría algún dinero del estado para este propósito.

Opiniones a favor

La Prop. 31 requiere de un verdadero balance presupuestal e impide que miles de millones de dólares se gasten sin supervisión pública.

La Prop. 31 promueve más colaboración y creatividad de parte de los gobiernos locales para resolver sus problemas.

http://www.accountableca.org

Opiniones en contra

La Prop. 31 puede tener buenas intenciones, pero le da al Gobernador demasiado poder, además de tener muchas provisiones complicadas que terminarían en los tribunales.

La Prop. 31 podría dejar a los gobiernos locales deshacer importantes regulaciones ambientales y otras reglas estatales.

http://www.Prop31Facts.com

Iniciativa

Cómo está ahora: Muchos sindicatos (unions) utilizan fondos que obtienen de deducciones a las nóminas de pago para propósitos políticos; como contribuciones a campañas de candidatos, de propuesta de ley o para “gastos independientes” no coordinados directamente con la campaña de un candidato o una propuesta de ley. Además de los sindicatos, no hay muchas corporaciones u organizaciones que obtengan fondos de deducciones a las nóminas de pago para propósitos políticos.

Lo que haría la Prop. 32: Prohibir a cualquier corporación, sindicato laboral, contratista o empleador gubernamental usar deducciones a nóminas de pago con propósitos políticos. La Prop. 32 también prohibiría a cualquier contratista gubernamental (incluyendo los sindicatos del sector público) hacer contribuciones para elegir autoridades que tengan un papel en otorgar contratos a un contratista.

Opiniones a favor

La Prop. 32 prohíbe hacer deducciones a los cheques de pago de los empleados con propósitos políticos, sin su consentimiento.

La Prop. 32 impide que los grupos de interés influyan a los políticos con sus contribuciones.

http://www.yesprop32.com

Opiniones en contra

99% de las corporaciones de California no hacen deducciones a las nóminas de pago para contribuciones políticas, de modo que la Prop. 32 sólo aplica a unos pocos sindicatos.

La Prop. 32 no hace nada para detener a los comités de acción política de las grandes corporaciones ni a los comités de gastos independientes.

http://www.stopspecialexemptions.org

Iniciativa

Cómo está ahora: En California, el precio de un seguro de auto se basa en tres factores principales: 1) el récord de seguridad del conductor; 2) el número de millas que maneja al año; y 3) los años que una persona ha estado manejando. A las compañías de seguros no se les permite usar el historial de cobertura de seguros del conductor como factor para establecer precios.

Lo que haría la Prop. 33: Permitir a las compañías de seguros incluir el historial de la cobertura de seguros del conductor como factor para establecer precios. A las compañías de seguros se les permitiría otorgar descuentos a nuevos clientes que tengan un historial de cobertura continua con aseguradoras anteriores. A las compañías de seguros también se les permitiría aumentar los precios a nuevos clientes que no hayan tenido cobertura continua.

Opiniones a favor

La Prop. 33 facilitará a los conductores adquirir mejores ofertas de seguro, sin perder sus descuentos por lealtad al tener cobertura continua cuando cambien de compañía.

La Prop. 33 aumentará la competencia entre las compañías de seguros, con el resultado de que mejoren los precios para todos los conductores.

http://www.yesprop33.com

Opiniones en contra

La Prop. 33 permitirá a las compañías de seguros aumentar el precio de los seguros a los conductores que no hayan tenido cobertura continua.

Los conductores con récord de manejo perfecto pagarían un injusto castigo si no han tenido cobertura continua.

http://www.stopprop33.org

Iniciativa

Cómo está ahora: En California, algunas condenas a muerte pueden ser para morir o para purgar cadena perpetua sin oportunidad de libertad bajo palabra (parole). La mayoría de los casos de pena de muerte duran décadas. Los prisioneros en espera de ejecución cuestan mucho más en gastos de corte y prisión que aquellos que purgan cadena perpetua. Desde 1978, cuando se reinstaló la pena de muerte en California, 900 individuos han recibido estas sentencias. Sólo 14 han sido ejecutados.

Lo que haría la Prop. 34: Terminar con la pena de muerte y hacer que la cadena perpetua sin oportunidad de libertad bajo palabra sea el máximo castigo por asesinato. Este cambio aplicaría a los prisioneros que actualmente esperan la pena de muerte. La Prop. 34 establecería también el nuevo fondo de seguridad “SAFE California Fund” dando un total de $100 millones en 4 años, para que las agencias locales del cumplimiento de la ley agilicen los casos abiertos por asesinato y violación sexual.

Opiniones a favor

La evidencia muestra que más de 100 personas inocentes han sido sentenciadas a la pena de muerte en Estados Unidos, y algunas ya han sido ejecutadas.

California ahorraría cientos de millones de dólares.

Opiniones en contra

La Prop. 34 permite a asesinos que cometen crímenes malignos escapar a la justicia.

La Prop. 34 toma dinero del Fondo General para pagar por un programa innecesario.

Iniciativa

Cómo está ahora: La ley estatal define “tráfico humano” como el forzar o engañar a alguien para hacer 1) trabajo o 2) actos sexuales para la venta. Bajo la ley estatal, este tráfico se castiga con hasta cinco años de prisión, o hasta ocho años si la víctima es menor de 18 años. Si la víctima sufre graves lesiones, se pueden agregar hasta seis años más de sentencia en prisión.

Lo que haría la Prop. 35: Expandir la definición de tráfico humano para incluir delitos relacionados con la distribución de materiales obscenos con niños menores. La Prop. 35 también aumentaría las sentencias de prisión por tráfico de personas, de 15 años a cadena perpetua, y multas hasta por $1.5 millones. Las multas colectadas serían para servicios a las víctimas y para aplicar la ley. Bajo la Prop. 35, todos los ofensores sexuales tendrían que dar información sobre su actividad en Internet.

Opiniones a favor

Necesitamos leyes más fuertes para detener a los traficantes de personas y a los depredadores en Internet, para que no dañen a la gente vulnerable.

Necesitamos identificar a las víctimas, proteger sus derechos y ayudarlas a obtener los servicios necesarios.

http://www.caseact.org

Opiniones en contra

Al tratar de protegernos de los ofensores sexuales, la Prop. 35 va demasiado lejos invadiendo nuestro derecho a la privacidad.

La Prop. 35 está muy mal redactada; se podría gastar dinero del estado sin reducir el tráfico humano.

http://www.esplerp.org

Iniciativa

Cómo está ahora: En 1994, los votantes de California adoptaron la ley de los “tres strikes” (o la tercera es la vencida) que define sentencias estrictas para una persona convicta por un tercer delito grave (felony). Si una persona ha sido sentenciada por dos delitos serios, con otra sentencia por cualquier tercer delito —no sólo violento o serio— es encarcelada de por vida con un mínimo de 25 años antes de tener posibilidad de obtener libertad bajo palabra (parole).

Lo que haría la Prop. 36:Reducir la sentencia por un tercer delito no violento ni serio. En vez de prisión de por vida con un mínimo de 25 años antes de la posibilidad de obtener libertad bajo palabra, la sentencia sería dos veces el tiempo de prisión usual por ese delito. La Prop. 36 también permitiría que los previamente sentenciados por un tercer delito no violento o serio soliciten una nueva sentencia.

Opiniones a favor

La Prop. 36 haría que los castigos fueran más de acuerdo con los delitos.

La Prop. 36 ahorraría dinero y recursos para escuelas y aplicación de la ley, y no desperdiciarlos en sentencias de por vida a ofensores no violentos.

http://www.fixthreestrikes.org

Opiniones en contra

La Prop. 36 permitiría que salieran de prisión peligrosos criminales que repiten delitos y que fueron previamente sentenciados a cadena perpetua.

La ley de los tres strikes ha reducido la tasa de criminalidad estatal y evitado que los delincuentes sean reciclados en las cortes una y otra vez.

http://www.savethreestrikes.com

Iniciativa

Cómo está ahora: La “ingeniería genética” (GE en inglés) es un proceso de cambio en plantas y animales para que se comporten de manera diferente. Por ejemplo, los alimentos comunes con GE son el maíz o la soya a los que se ha cambiado la resistencia a las plagas o la tolerancia a los plaguicidas. Se estima que entre 40% y 70% de los alimentos que se venden en California pueden contener ingredientes genéticamente modificados. Actualmente no hay una ley que regule específicamente los alimentos GE, o que requiera que se les identifique como tales.

Lo que haría la Prop. 37: Requerir que los alimentos vendidos en California tengan etiquetas que digan si contienen ingredientes de plantas o animales genéticamente modificados (GE). La ley no aplicaría a alimentos servidos en restaurantes ni a algunos otros alimentos.

Opiniones a favor

Los consumidores podrán tomar decisiones más informadas sobre lo que comen.

Las plantas y animales genéticamente modificados (GE) pueden crear riesgos a nuestra salud y al medio ambiente.

Opiniones en contra

La Prop. 37 requiere un costoso monitoreo de los alimentos y daría pie a demandas legales innecesarias.

Los productores de alimentos tendrán que hacer cambios en los empaques y/o los ingredientes, lo que encarecería los alimentos.

Iniciativa

Cómo está ahora: Bajo el sistema del impuesto a ingresos personales de California, la gente con ingresos más altos paga un porcentaje mayor de impuestos. Las tasas de impuestos estatales a los ingresos van de 1% hasta 9.3% para el nivel impositivo a ingresos más altos. El impuesto a los ingresos personales es la mayor fuente de recursos para el Fondo General del estado, que provee la mayor parte de los fondos para las escuelas públicas de California.

Lo que haría la Prop. 38: Aumentar las tasas impositivas a los ingresos personales en todos los niveles de ingresos, excepto el más bajo. Las tasas impositivas aumentarían entre 0.4% y 2.2% dependiendo del nivel impositivo de ingresos. El nivel más alto de impuestos sería de 11.5%. Este incremento impositivo terminaría en 2024. Inicialmente, 60% de los ingresos por el aumento iría a las escuelas, 10% a programas de primera infancia y 30% a pagar la deuda del estado. En 2015-16 y 2016-17, una parte mayor podría usarse para pagar esta deuda, y luego, un 85% de los fondos iría a las escuelas y un 15% a los programas de primera infancia.

Opiniones a favor

La Prop. 38 hace que las escuelas sean nuevamente una prioridad al garantizar que se restauren los fondos para la educación.

La educación de primera infancia recibe muy pocos fondos; la Prop. 38 ayuda a que más niños tengan el inicio escolar que necesitan para tener éxito.

http://www.ourchildrenourfuture2012.com

Opiniones en contra

Los contribuyentes quedarían atrapados pagando impuestos más altos hasta 2024, con muy poca rendición de cuentas respecto a cómo se gastaría el dinero.

Bajo la Prop. 38 no hay requerimientos para mejorar el desempeño escolar o deshacerse de los malos maestros.

http://www.stopthemiddleclasstaxhike.com

Iniciativa

Cómo está ahora: Una empresa “multiestatal” es la que opera en California y en algún otro estado o país. La mayoría de los impuestos a los ingresos corporativos de California vienen de empresas multiestatales. La ley actual les da a estos negocios la opción de escoger la manera en que calculan la cantidad de impuestos que deben al estado. Pueden pagar sus impuestos con base en el porcentaje de las ventas totales que tienen en California. Pero hay quienes escogen una fórmula que también considera a sus empleados y propiedades fuera del estado, porque así sus impuestos se reducen.

Lo que haría la Prop. 39: Requerir a las empresas multiestatales que paguen el impuesto estatal a los ingresos con base en el porcentaje de sus ventas totales en California. En los primeros cinco años, la mitad del aumento monetario para el estado se dedicaría a proyectos de creación de energía eficiente y empleos de energía limpia.

Opiniones a favor

La Prop. 39 asegura que las grandes corporaciones paguen la parte justa que les toca en momentos en que ha habido drásticos recortes presupuestales en California.

La Prop. 39 dará fondos a proyectos de energía eficiente, creará empleos y ayudará con fondos a las escuelas.

Opiniones en contra

Este aumento impositivo de $1 mil millones hará que las empresas recorten miles de trabajos en California.

Los proyectos de energía eficiente ya reciben suficientes fondos.

Referéndum

Cómo está ahora: Cada legislador estatal representa a la gente que vive en un distrito específico. Cada 10 años, después del censo de EE.UU., la Comisión de Redistritación Ciudadana ajusta los mapas de estos distritos para asegurarse que cada uno tenga más o menos el mismo número de personas (en un proceso llamado “redistritación”). La ley dice que estos mapas distritales pueden ser cambiados con un “referéndum”, pidiendo a los votantes que los aprueben. Se consiguieron suficientes firmas para pedir el cambio de los actuales mapas distritales para elegir senadores estatales.

Lo que haría la Prop. 40: Un voto por el SÍ aprobaría los actuales mapas distritales para el Senado estatal, creados y certificados en 2011. Un voto por el NO rechazaría los mapas actuales y requeriría que la corte nombrara a los oficiales que establecerían los límites temporales de los distritos para futuras elecciones senatoriales. De cualquier manera, esto no afecta los límites distritales para la Asamblea estatal, la Junta de Ecualización o los representantes ante el Congreso.

Opiniones a favor

Un voto por el SÍ deja los actuales distritos como están y mantiene la voluntad de la gente al crear la Comisión de Redistritación Ciudadana.

http://www.holdpoliticiansaccountable.org

La gente en contra de la Prop. 40 ha decidido cancelar su campaña y ya no está pidiendo votar por el “NO”.

A los nuevos votantes y a aquellos con poco tiempo, la Guía fácil para el votante les ha estado ofreciendo información no partidista sobre las elecciones estatales en California desde 1994. Revisores comunitarios ayudan a asegurar que la guía sea fácil de leer y entender. Las explicaciones de las proposiciones en esta guía se basan en información no partidista de la Oficina del Analista Legislativo. Los argumentos a favor y en contra de cada proposición se toman de los que vienen en la Guía oficial de información al votante del Secretario del Estado y de otras fuentes.

Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que la información presentada en la Guía fácil para el votante sea precisa y completa. La información adicional que surja después que esta guía se imprima y cualquier otra corrección necesaria se colocarán en el sitio web http://www.easyvoterguide.org . Por favor, manda tus preguntas o sugerencias para esta guía a easyvoter@lwvc.org

La Guía fácil para el votante ha sido posible en parte gracias a los U.S. Institute of Museum and Library Services bajo las provisiones de la Library Services and Technology Act, administrada por el California State Librarian.