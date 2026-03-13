Rubén Gallego lidera demanda para revertir cambios en la prueba del Censo 2026

El senador Rubén Gallego y 65 miembros del Congreso enviaron una carta al Departamento de Comercio alertando sobre los cambios propuestos para la Prueba Operativa del Censo 2026, un ejercicio crucial para la preparación del Censo de 2030.



Los legisladores afirmaron que las modificaciones podrían impedir un conteo preciso de todos los estadounidenses y afectar la asignación de fondos federales, la representación política y la democracia durante la próxima década.

Reducción de sitios y cuestionarios cuestionados

Según la carta, el gobierno de Donald Trump propuso:

Reducir los sitios de prueba de seis a dos.

Disminuir el grupo de encuestados en un 75%.

Sustituir el formulario del censo por la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) , más extensa.

, más extensa. Añadir una pregunta sobre ciudadanía .

. Usar trabajadores postales como enumeradores.

Reducir a la mitad el período de comentarios públicos y disolver el comité asesor del Censo.



Estas medidas, señalan los legisladores, podrían generar resultados no representativos, desalentar la participación de comunidades inmigrantes y minoritarias y plantear dudas legales y de privacidad.

Impacto en comunidades latinas y tribales

El senador Gallego destacó que eliminar sitios en las reservas Fort Apache y San Carlos Apache en Arizona y añadir la pregunta de ciudadanía podría intimidar a ciudadanos estadounidenses en familias inmigrantes, dejando a decenas de miles de personas sin contar y afectando el financiamiento y la representación local durante 10 años.



“El Censo decide hacia dónde se dirigen el poder y los recursos en este país. No podemos permitir que esto suceda”, afirmó el legislador.

Demandas al Departamento de Comercio

La carta formal solicita al departamento que:

Restaure los seis sitios de prueba originales.

Use el formulario corto del censo, no la ACS.

Elimine la pregunta de ciudadanía.

Proporcione al Congreso el acuerdo de confidencialidad del USPS y análisis legal sobre privacidad.

y análisis legal sobre privacidad. Restablezca el período estándar de 60 días para comentarios públicos.

Los legisladores subrayan que cada persona no contada en 2030 representa décadas de pérdida de recursos para escuelas, hospitales y vivienda en sus comunidades.

Censo y justicia demográfica

El grupo sostiene que la prueba de 2026 es fundamental para corregir errores del Censo 2020, que subestimó significativamente a comunidades latinas, afroamericanas, tribales y niños menores de cinco años.



Señalan que limitar la prueba a sitios con baja presencia inmigrante podría ocultar el impacto real de la pregunta de ciudadanía y la reducción de respuestas.



Además, advierten que la participación de trabajadores postales como enumeradores plantea preocupaciones sobre la confidencialidad de los datos bajo la protección del Título 13.

Llamado a transparencia y revisión

Los legisladores enfatizan que el censo pertenece a todos los estadounidenses y que la prueba de 2026 debe garantizar datos confiables para el Censo de 2030, evitando que se repitan errores de subconteo y asegurando que todas las comunidades sean vistas y contadas.

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