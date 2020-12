No hay respiro: el Barcelona no pasa del empate y se sigue hundiendo en su año más mediocre

El Barcelona sigue dando tumbos en La Liga y nuevamente se quedó corto al perder puntos nuevamente en el Camp Nou con otra actuación mediocre en todas sus líneas.

El Barça y el Valencia empataron 2-2 con goles de Leo Messi y Ronald Araújo para los locales y Mouctar Diakhaby y Maxi Gómez para los visitantes.

El conjunto valenciano se adelantó al minuto 29, cuando el francés Diakhaby remató de cabeza un córner centrado por Carlos Soler.

Messi, también de cabeza, empató el encuentro en el minuto 49 tras errar él mismo un penalti consiguiendo el gol histórico con el que igualó a Pelé con 643 goles con un mismo club.

MESSI! 🇦🇷

The Argentine gets his goal from the rebound after having his penalty saved to equalize for Barca.

He now has leveled Pele for most goals at a single club with 6️⃣4️⃣3️⃣ goals!#BarcaValencia LIVE NOW ⬇️

📺 beIN SPORTS

💻📱CONNECT https://t.co/LRYa03w6yI pic.twitter.com/gaXj4q9vZX

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 19, 2020