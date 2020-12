VIDEO: La impresionante erupción del volcán Kilauea en Hawaii

El Observatorio de Volcanes de Hawaii (HVO) del USGS detectó un brillo dentro del cráter Halemaʻumaʻu en la cima del volcán Kilauea, poco después de las 9:30 p.m. hora local, el 20 de diciembre, cuando comenzó una erupción dentro de la caldera de la cima de Kilauea.

La nueva erupción continúa en la cima de Kilauea y el nuevo lago de lava en la isla mayor de Hawaii sigue profundizándose.

El Observatorio de Volcanes de Hawaii (HVO) del USGS estimó que el lago de lava en crecimiento del cráter estaba a 487 m (1,598 pies) por debajo del borde del cráter, lo que indica que el lago ha llenado 134 m (440 pies) del fondo del cráter Halemaʻumaʻu, hasta el martes.

This video view from atop Mauna Kea shows the opening phase of the #Kilauea2020 eruption. Check out the steam plume that was generated as lava boiled away the #Halemaumau water lake! Also….that stary sky!! 😍 🌟

Thanks @GeminiObs! We 💗 the work you do! #ShareTheLoveOfScience https://t.co/pwZZT77OlM

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 22, 2020