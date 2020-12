Arrestan al hombre que le rompió un vaso de vidrio en la cabeza a un empleado; no quería usar mascarilla

TEXAS – El hombre acusado de haber golpeado con un vaso de cristal en la cabeza a un trabajador en un bar de Houston por no querer usar mascarilla en el establecimiento ha sido arrestado.

“El sospechoso enfrenta cargos por asalto y por haberle causado lesiones corporales a una persona”, dijo Art Acevedo en un comunicado este jueves.

ARRESTED: Booking photo of Patrick Kelly, 32, charged in the assault of an employee at a bar at 1010 Banks on Monday.

Kelly is accused of striking the employee in the head with a glass after Kelly was repeatedly told he had to wear a mask while walking in the bar. #hounews pic.twitter.com/BnYBsoJhP2

— Houston Police (@houstonpolice) December 24, 2020