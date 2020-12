El Atlético de Madrid manda en La Liga ¿Cuál es la clave del éxito del “Cholo” Simeone?

Bien dijo Diego Simeone la temporada anterior que aquel iba a ser un “año de transición” para el Atlético de Madrid y aunque no quisimos creerle tuvo toda la razón, pues el Atlético de Madrid se ha transformado por completo de ser un equipo “resultadista” a dominar La Liga con autoridad, sí, incluyendo al Barcelona y al Real Madrid.

Por el discurso de Diego Simeone circulan palabras recurrentes a lo largo ya de sus nueve años al frente del Atlético, como la “contundencia”, la “competencia interna”, la “regularidad” o el “equilibrio”, que por primera vez confluyen y ahora son congruentes con su posición en la tabla.

En su cambio de estilo surge una pegada rotunda, pero mantiene una defensa inabordable. A sus 26 goles a favor, entre las mejores cifras ofensivas desde la llegada de Simeone, añade solo cinco en su contra. Una diferencia de +21 que recuerda la heroica temporada 2014 en la que fue campeón, cuando a estas alturas presentaba +22 en su balance.

9 años como entrenador del @Atleti. Hermosos momentos vividos, grandes desafíos por vivir.

ORGULLOSO Y AGRADECIDO.

9 years as head coach of Atleti. Have experienced some fantastic moments and great challenges still to come.

Proud and thankful.#AúpaAtleti pic.twitter.com/YfoDTJ740I

— Diego Pablo Simeone (@Simeone) December 23, 2020