Navidad con frío en Florida: esperan ver caer las iguanas congeladas

MIAMI – Las temperaturas en Florida se desplomaron inusualmente durante la Nochebuena y se prevé una nueva caída esta noche, con alertas incluso para ciudadanía sobre la posible caída de iguanas congeladas de los árboles.

Las inusuales bajas temperaturas en el llamado “estado del Sol” debido a un frente frío llegaron anoche hasta los 4 grados centígrados (40 F), según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Después de un jueves caluroso durante el día, con hasta 26 grados centígrados (80 F), las temperaturas bajaron la medianoche hasta los 10 grados centígrados (50 F) en las zonas costeras y hasta los 4 grados centígrados (40 F) en otras áreas más centrales.

El NWS ha detallado que durante este viernes se mantendrán alrededor de los 15 grados centígrados (unos 60 F), la Navidad más fría en Miami desde la década de 1990, pero que en la noche se pueden reducir a la mitad las temperaturas, ayudadas también por el viento.

Dec 25 – Some of our Iguana friends may be sleeping in tomorrow morning whether they planned to or not. Also don’t be surprised if you see them falling from trees as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/50RSjsfrG0

— NWS Miami (@NWSMiami) December 25, 2020