El trotamundos de la NFL hace su magia y gana el juego con el final más increíble de 2020

La temporada surrealista de los Miami Dolphins continuó la noche del sábado en Las Vegas, donde el equipo que dirige el coach de sangre hondureña Brian Flores dio un paso muy grande hacia los playoffs de la NFL.

En un partido crucial contra los Raiders que registró cinco cambios de ventaja en el marcador en los últimos cuatro minutos, fue Ryan Fitzpatrick quien se convirtió en héroe a pesar de que el súper veterano quarterback no abrió el juego por Miami.

Pero Flores envió al jugador de 38 años de edad en la recta final como relevo del novato Tua Tagovailoa y el hombre al que apodan “Fitzmagic” hizo justamente eso, magia, para el triunfo de 26-25.

The final minute of #MIAvsLV is one we won't forget… #FinsUp pic.twitter.com/S3BoySR8v4

Luego que los Raiders se adelantaron 25-23 con un gol de campo corto restando 19 segundos -una patada que vino después de que Las Vegas no quiso anotar touchdown cuando los Dolphins se querían dejar anotar para tener tiempo en el reloj-, Fitzpatrick tomó el balón para buscar convertir el milagro.

El quarterback que ha iniciado partidos con ocho distintos equipos de la liga en algo asombroso, lanzó un pase largo mientras era sujetado de la barra por un defensor y de todos modos el envío fue completo para 41 yardas con Mack Hollins pegado a una banda.

📺: #MIAvsLV on @NFLNetwork 📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/Gd3pMdskDl pic.twitter.com/qVzZt5R506

Esa ganancia, sumada a las 15 yardas por el castigo de rudeza innecesaria, dejaron a Miami en posición de ganar el partido con un gol de campo de Jason Sanders desde 44 yardas.

JASON SANDERS FOR THE WIN!!!!

En los minutos finales de locura cada equipo logró un touchdown de vértigo para, aparentemente, asegurar el triunfo. Pero eso estaba muy lejos de concretarse.

Primero fueron los Raiders los que se adelantaron con un pase de Derek Carr que el receptor Nelson Agholor convirtió en anotación de 85 yardas.

📺: #MIAvsLV on @NFLNetwork 📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/Gd3pMdskDl pic.twitter.com/nLA5lPbEm7

Sin embargo, Miami respondió con una jugada espectacular de Myles Gaskin, un corredor que atrapó un pase de Fitzpatrick y tras grandes bloqueos se fue 59 yardas para touchdown.

Myles Gaskin goes 59 yards to the 🏠! @MylesGAS

The @MiamiDolphins take a 23-22 lead with 2:55 remaining. #FinsUp

📺: #MIAvsLV on @NFLNetwork

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/Gd3pMdskDl pic.twitter.com/rxOKjCd27Z

— NFL (@NFL) December 27, 2020